كشف مستشفى أنام الجامعي سبب الخطر المرتفع لسرطان المعدة يؤكد العوامل المتعددة تحت ضغط الاليكروز

كشف البروفيسور بارك سونغ سو، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي في مستشفى أنام الجامعي التابع لجامعة كوريا الجنوبية، في مقابلة حصرية مع وكالة نوفوستي الروسية، عن العوامل الرئيسية التي تزيد خطر الإصابة ب سرطان المعدة ، وهو ما يُعد خطوةً هامةً نحو تعزيز الوعي الصحي في مناطق ذات انتشار عالٍ لهذه السرطان.

كان هناك تركيز واضح على شرح النتائج التي توصل إليها فريق البحث بعد تحليل كميات ضخمة من البيانات العلمية، مما يبرز طبيعة متعددة الأبعاد لخطر الإصابة وكيفية التعامل معه. أوضح البروفيسور أن سجل الأورام الوطني لهذه البلاد في عام 2023 يبين أن سرطان المعدة يُصنف ضمن أكثر خمسة أنواع سرطانية تشخيصاً، ما يجعله أحد النقاط الحرجة التي تحتاج إلى استراتيجيات تدخل مبكرة.

وذكر أن تحليل مجموعات البيانات التي شمل 507 ورقة بحثية منفصلة من قواعد بيانات PubMed وEmbase وCochrane، ساعد في تحديد عوامل الخطر بدقة أكبر. ويشمل التحليل 139 عاملًا مختصًا، من بينها النظام الغذائي ونمط الحياة والبيئة والعوامل الوراثية والأدوية والعدوى، وقد تسلط الضوء على أبعادٌ متعددة من التداخل بين هذه العوامل.

أحدى أهم نتائج الدراسة هو أن الإصابة ببكتيريا Helicobacter pylori تشكل مضاعفات معقّدة تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بحوالي الضعف، وهو ما قد يدفع إلى ضرورة فحص وفحص هذه البكتيريا في جميع الفئات العمرية السريرية، مع تقديم علاجات متقدمة في حالة الاكتشاف المبكر. أضاف البروفيسور أن الإفراط في استهلاك الكحول يرفع من الخطر بفترة تتراوح بين 1.5 إلى 2.2 مرة، بينما يضيف النظام الغذائي الغني بالملح والأطعمة المخللة مرتين أو أضعافاً خطرًا إضافيًا.

كما ذكر أن التدخين يرفع الخطر بمعدل يتراوح بين 1.3 إلى 1.8 مرة، مع إشارة إلى أن هذه الإحصائيات قد تكون أعلى في الحالات التي يتواجد بها عوامل خطرة أخرى. كما شملت الدراسة تناول الحبوب المكررة واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ومنتجات الألبان العالية بالدهون، والتي من شأنها أن تكون عوامل مساعدة لزيادة فرص الإصابة بسرطان المعدة.

علاوة على ذلك، اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية معتمدة وإحصائية شاملة لتقييم التداخل بين العوامل، ما يقدّم نظرة معمّقة عن كيفية حماية الأفراد من هذا المرض المصاحب للخطورة. بفضل هذه البيانات الدقيقة، يمكن للسلطات الصحية وضع سياسات أكثر تحديدًا لتقليل عدد حوادث سرطان المعدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الإدارة الوقائية للكشف المبكر.

في الخلاصة، ينبه البروفيسور بارك سونغ سو إلى ضرورة تعزيز التوعية حول العوامل المسببة وتسهيل الإجراءات الوقائية مع التركيز على نمط الحياة الصحي والحد من العوامل المؤزمة أو المُسبّبة. من خلال التعاون مع مؤسسات البحث الوطني والالمحلية والعالمية، يمكن تجاهل انتشار المرض، والتوسع في الزراعة المعلوماتیة لتعزيز المباديئ الوقائية وتطبيق حلّاتها الصحية والوقائية للمستقب





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