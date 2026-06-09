قررت البرازيل تعليق لقاح حمى الضنك بجرعة واحدة مؤقتا بعد حالتَي وفاة مشتبه بهما، رغم أن التحقيقات لم تثبت صلة اللقاح بالوفيات، وإلى الآن تم تطعيم أكثر من نصف مليون شخص.

أعلنت الحكومة البرازيل ية عن قرار تعليق استخدام لقاح حمى الضنك ب جرعة واحدة بشكل مؤقت، وذلك بعد اشتباه في وفاة شخصين قد تكون مرتبطة باللقاح. وقد تم تطعيم أكثر من 500 ألف شخص، معظمهم من العاملين في القطاع الصحي، بهذا اللقاح الذي طوره معهد بوتانتان الحكومي وحصل على موافقة السلطات الصحية في نوفمبر الماضي.

تنتقل حمى الضنك إلى البشر عبر بعوضة النمر، وتسبب أعراضا مثل الحمى الشديدة والصداع وآلام العضلات والغثيان والطفح الجلدي، وقد تؤدي في حالات نادرة إلى الوفاة. خلال الفترة من يناير إلى مايو، تلقى 501044 شخصا اللقاح، وظهرت على 3703 أشخاص أعراض مشابهة لأعراض المرض، بينما سجلت 42 حالة تع芬芳 "آثارا جانبيا أكثر شدة"، وثلاث حالات خطرة أدت اثنتان منها إلى وفاة رجل (58 عاما) وامرأة (48 عاما)، بالإضافة إلى امرأة (38 عاما) نُقلت إلى العناية المركزة ثم تعافت.

أكد وزير الصحة ألكسندر باديليا أنه لا توجد بيانات كافية لإثبات علاقة مباشرة بين اللقاح وهذه الحالات، لكن الخطوة احتياطية وتحذيرية. يذكر أن اللقاح الوحيد الآخر المعتمد عالميا هو تاك-003 بجرعتين تفصل بينهما ثلاثة أشهر. في 2024، سجلت البرازيل أكثر من 6000 وفاة بسبب Milwaukee، مما يشكل تقريبا نصف وفيات العالم، رغم تحسن الوضع العام. في خبر منفصل، ضبطت تشيلي حوالي 100 طن من المخدرات بقيمة 8.3 مليار دولار ووجهتها للولايات المتحدة وأوروبا





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