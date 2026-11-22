أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً شديداً تنديداً بالاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة استمرار رفض الذرائع الإيرانية وضرورة وقوف مجلس الأمن الدولي معها ضد هذه التصعيدات.

أصغت مملكة البحرين إلى خطورة الموقف الأمني الراهن، وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً رسمياً يندد فيه بشدة باستمرار العمليات العسكرية والجوية التي تتعرض لها البلاد، مؤكدة أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان المدنيين وتدميراً للمنشآت الحيوية، مما دفع الحكومة البحرينية إلى اتخاذ موقف دبلوماسي حازم يعكس رفضها القاطع لهذه التصرفات العسكرية غير المبررة.

طبيعة الاعتداءات على المنشآت الصناعية

يوضح بيان وزارة الخارجية البحرينية أن الاعتداءات الإيرانية استهدفت منشأة صناعية مدنية بالكامل، وهو ما أدى إلى اندلاع حريق كبير نجمت عنه أضرار مادية فادحة في البنية التحتية المحلية، وتؤكد الحكومة البحرينية أن هذا الهجوم يمثّل انتهاكاً صارخاً ومبايراً لسيادة الدولة ووحدة أراضيها، ويشكّل تصعيداً خطيراً للغاية يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويرفض أي محاولات لتبرير مثل هذه الأفعال العدوانية.

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رفض الذرائع والمبررات الإيرانية

أكدت وزارة الخارجية البحرينية بشكل قاطع رفضها التام لكافة الذرائع والمبررات التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبرير عملياتها العسكرية، مشددة على أن الخلافات السياسية أو العسكرية مع أطراف أخرى لا يمكن أن تكون سبباً أو مبرراً لهجوم على أهداف مدنية داخل الأراضي البحرينية، وتطالب إيران بضرورة وقف انتهاكاتها المتكررة لسيادة الدول المجاورة وسلامة أراضيها، وعدم اتخاذ خلافاتها مع دول أخرى ذريعة لتبرير اعتداءاتها غير المشروعة.

حق الدفاع والسيادة الوطنية

وتؤكد مملكة البحرين أنها تحتفظ بحقها الكامل والساعي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادتها الوطنية وضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك الحق الثابت في الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً، وهذا الموقف الرسمي يعكس الالتزام القوي بالحفاظ على استقرار البلاد وأمان شعبها في وجه أي محاولات للتدخل أو الاعتداء على السيادة الوطنية.

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دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء

جددت وزارة الخارجية البحرينية دعوتها الحازمة لمجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة تجاه هذا الوضع المتدهور، والمطالبة باتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الصادر عام (2026)، وهذا القرار يعتبر إطاراً قانونياً دولياً يلزم طهران بالتوقف الفوري عن أي أعمال عدوانية أو تهديدات ضد المدنيين والأعيان المدنية.

تأمين الملاحة في المضائق الاستراتيجية

وتشدد وزارة الخارجية البحرينية على ضرورة وقف الاعتداءات والتهديدات الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وتؤكد أن حماية هذه الممرات المائية الاستراتيجية أمر حيوي لاستقرار الاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي، ودعت كافة الأطراف إلى احترام القانون الدولي والامتناع عن أي إجراءات تهدد أمن الملاحة البحرية.