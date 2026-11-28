مملكة البحرين ترفع مذكرة احتجاج رسمية لدى السفير اللبناني هادي هاشم بسبب أدلة باطلة في لقاء ببيروت، بينما نفت الحكومة اللبنانية مسؤوليتها عن تلك التصريحات.

استدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين ، اليوم، السفير اللبناني لدى المملكة هادي هاشم ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية. جاءت هذه الخطوة الدبلوماسية ردًا على انعقاد لقاء في العاصمة بيروت تضمن ادعاءات باطلة وتصريحات مسيئة للبحرين وسلطتها القضائية.

البروتوكول الدبلوماسي والموقف الرسمي

أفادت وكالة أنباء البحرين بأن السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية في الخارجية البحرينية، أكد خلال استقباله السفير اللبناني وتسليمه المذكرة رفض المملكة القاطع لما صدر في اللقاء. واعتبرت الرياض ذلك تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، مطالبة الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات مستقبلا.

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النفي الرسمي والالتزامات الحكومية

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن وزارة الخارجية والمغتربين أوضحت في بيان أن اللقاء الذي عقد لم يكن رسميا. وشددت الوكالة على أن الحكومة اللبنانية لم تشارك في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته، مؤكدة أن تلك التصريحات لا تعبر عن موقف الدولة أو سياستها الرسمية.

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التأكيد على سيادة البحرين

جددت الخارجية اللبنانية احترامها الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها وسلامة أراضيها ومؤسساتها. وأكدت المندوبية اللبنانية حرصها على عدم التدخل في شؤونها الداخلية أو في عمل سلطاتها القضائية، مؤكدة تمسكها بعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل وصونها بما يخدم المصالح المشتركة.

مواصلة العمل التنفيذي

أكد البيان اللبناني التزام الحكومة بمواصلة العمل لتنفيذ تعهد البيان الوزاري للحكومة بألا يكون لبنان منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة. هذا الالتزام يأتي في سياق الحفاظ على العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين كما جددت الخارجية البحرينية حرصها على هذه العلاقات في ردّها الرسمي.