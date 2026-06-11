البصمة الغانية العابرة للقارات في نهائيات كأس العالم

تقرير مفصل يتناول مشاركة منتخب غانا في المونديال، ويسلط الضوء على 11 لاعباً من أصول غانية يمثلون منتخبات عالمية مختلفة من أوروبا وآسيا والأمريكتين.

تستعد غانا لخوض تجربة كروية استثنائية في النسخة القادمة من كأس العالم ، حيث يسعى منتخب النجوم السوداء لتعزيز مكانته كأحد القوى الضاربة في القارة السمراء من خلال مشاركته الخامسة في تاريخ المونديال.

ولا تقتصر البصمة الغانية في هذه البطولة على القميص الوطني فحسب، بل تمتد لتشمل شبكة واسعة من المواهب التي تربطها جذور عائلية وثيقة بالبلد الواقع في غرب إفريقيا، ولكنها اختارت تمثيل دول أخرى بناءً على مكان الميلاد أو النشأة الرياضية. هذا التنوع يعكس ظاهرة حديثة في عالم كرة القدم، حيث تصبح الهوية الرياضية مزيجاً بين الانتماء العرقي والجنسية القانونية، مما يمنح غانا حضوراً غير مباشر ولكن مؤثر في معظم قارات العالم خلال هذا المحفل العالمي الكبير.

في القارة الأوروبية، يبرز جيل جديد من النجوم الذين يحملون الدماء الغانية في عروقهم ويقدمون مستويات رفيعة مع منتخبات كبرى. يبرز منهم كوبي ماينو، الموهبة الصاعدة في مانشستر يونايتد، الذي استطاع في وقت قصير أن يحجز لنفسه مكاناً أساسياً في تشكيلة منتخب إنجلترا، الأسود الثلاثة، بفضل رؤيته الثاقبة في وسط الملعب. وإلى جانبه يظهر المدافع الشاب جاريل كوانساه الذي نال ثقة المدير الفني توماس توخيل، مما يجعله أحد الركائز الدفاعية المستقبلية لإنجلترا.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نجد الجناح البلجيكي المتفجر جيريمي دوكو، الذي يعتبر أحد أخطر الأجنحة في أوروبا حالياً، والذي فضل تمثيل بلجيكا رغم المحاولات الغانية الجادة لضمه. كما يبرز المدافع كيفن دانسو كعنصر لا غنى عنه في المنتخب النمساوي، مما يؤكد أن المهارة الغانية باتت جزءاً لا يتجزأ من المنظومات التكتيكية الأوروبية المعقدة. أما على صعيد الانتشار العالمي، فإن التأثير الغاني يصل إلى مناطق بعيدة في أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا.

ففي كندا، يواصل الظهير ريتشي لارييا تقديم عطاءات مميزة في مشاركته الثانية بالمونديال، مستنداً إلى خبرته الكبيرة في الدوري الأمريكي. وفي حالة فريدة من نوعها، يمثل جون ييبواه منتخب الإكوادور، وهو ما يجسد تمازجاً ثقافياً نادراً بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يجمع في هويته بين والده الغاني ووالدته الإكوادورية. وبالانتقال إلى القارة الآسيوية، نجد الحارس زيون سوزوكي الذي اختار تمثيل اليابان بناءً على جذور والدته، مما يضيف بعداً آسيويّاً للبصمة الغانية.

ولا يمكن إغفال قصة محمد مونتاري، الذي يعد حالة خاصة كونه ولد في غانا قبل أن ينتقل إلى قطر ويمثل منتخبها، ليسجل اسمه في التاريخ كصاحب أول هدف قطري في نهائيات كأس العالم، وهو ما يثبت أن الموهبة الغانية قادرة على التأقلم والنجاح في أي بيئة كروية. بالإضافة إلى ذلك، تظل هولندا وجهة بارزة للمواهب ذات الأصول الغانية، حيث يتألق برايان بروبي وممفيس ديباي، الهداف التاريخي للطواحين الذي خاض أكثر من مئة مباراة دولية، مما يعكس العلاقة التاريخية والرياضية القوية بين البلدين.

وفي ألمانيا، يبرز جيمي ليويلينغ كأحد الأسماء التي تعزز هذا الحضور. إن هذا التوزيع الجغرافي الواسع للاعبين من أصول غانية يشير إلى مدى انتشار الجالية الغانية وتأثيرها الثقافي والرياضي عالمياً. ورغم أن هؤلاء اللاعبين لم يرتدوا قميص النجوم السوداء، إلا أنهم يظلون سفراء غير رسميين للروح القتالية والمهارية التي تتميز بها كرة القدم الغانية، مما يجعل المونديال القادم بمثابة احتفالية غير مباشرة بتفوق الموهبة الغانية العابرة للحدود والقارات.

ختاماً، إن وجود 11 نجماً من أصول غانية يمثلون منتخبات مختلفة إلى جانب المنتخب الوطني يعطي انطباعاً بأن غانا ليست مجرد مشارك في البطولة، بل هي مصدر إلهام وموهبة يمتد تأثيرها إلى مختلف مدارس كرة القدم العالمية. هذا التداخل بين الروابط العائلية والاعتبارات المهنية والرياضية يثري المنافسة المونديالية ويضيف قصصاً إنسانية ورياضية ملهمة عن البحث عن الهوية والتميز.

ومع انطلاق صافرة البداية، ستكون الأنظار موجهة ليس فقط نحو النجوم السوداء، بل نحو كل لاعب يحمل في داخله جزءاً من سحر الكرة الغانية، ليؤكدوا أن كرة القدم هي اللغة العالمية التي توحد الشعوب وتتجاوز كل الحواجز الجغرافية والسياسية





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