البحرين تعتقل 15 منفذاً ميدانياً على صلة بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إلقاء القبض على 15 شخصاً ينفذون توجيهات تحريضية لصالح عملاء إيران والحرس الثوري، بهدف حماية السلم الأهلي ومواصلة التحريات الأمنية.

أعلنت وزارة الداخلية البحرين ية اليوم الأربعاء عن إلقاء القبض على 15 شخصاً يمثلون المنفذين الميدانيين في قضية عملاء إيران في البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري ال إيران ي المتواجدين في إيران .

وجاء في بيان رسمي أن هذه العناصر كانت تعمل على تنفيذ توجيهات تحريضية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة من خلال استهداف المواطنين خصوصاً فئة الشباب والناشئة عبر أساليب التوغل الاجتماعي وزرع خلايا تابعة لكيانات غير مشروعة. وأكدت الوزارة أن تحركات هؤلاء الأشخاص كانت تحت الرصد والمتابعة المستمرة منذ فترة طويلة، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي لحماية السلم الأهلي ومنع أي محاولات لتفريق المجتمع البحريني الواحد.

وتفيد التحقيقات الأولية أن المقبوض عليهم كانوا على اتصال مباشر مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني في الخارج، ويتلقون تعليمات محددة لتنفيذ أنشطة تخريبية وأعمال تحريضية تهدف إلى إثارة الفتنة والفرقة بين أطياف المجتمع. وقد اعترف بعض الموقوفين بعلاقتهم بهذه الشبكة الإيرانية وبأنهم تلقوا تدريبات وأموالاً لتنفيذ أجندات خارجية تتنافى مع القوانين البحرينية ومع المصلحة الوطنية العليا.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في عمليات البحث والتحري لضبط أي عناصر أخرى متورطة، مؤكدة أن جميع الإجراءات ستتم وفقاً للقانون مع ضمان حقوق المتهمين في محاكمات عادلة. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار استمرار التصعيد الإقليمي بين إيران ودول الخليج، مع تركيز البحرين على تعزيز أمنها الداخلي ومواجهة أي أنشطة تجسس أو تخريب. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن طهران تواصل استخدام وكلائها لزعزعة الاستقرار في المنطقة عبر شبكات معقدة تعمل على استقطاب مواطنين محليين.

وأكدت وزارة الداخلية البحرينية في ختام بيانها أنها ماضية في التصدي لكل من يحاول المساس بالسلم الأهلي أو إثارة الفتنة، مع تقديرها لتعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للمحافظة على أمن المملكة واستقرارها





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