الامارات: الفعاليات الرياضية والمهرجانات الثقافية تساهم في تنشيط السياحة وزيادة الإنفاق

تواصل الإمارات تعزيز موقعها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب الفعاليات الكبرى، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة، وانفتاحها الاقتصادي، وقدرتها على تنظيم أحداث عالمية بمعايير تنافسية، ويشكل هذا الزخم أحد المحركات الرئيسية لتنمية قطاع السياحة، ليس فقط من خلال زيادة أعداد الزوار، بل عبر ترسيخ مكانة الدولة وجهة متكاملة، تجمع بين الأعمال والترفيه والثقافة. وفي هذا السياق أكدت الدكتورة يلينا يانجوسيفيتش، نائبة رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد والمالية في جامعة هيريوت وات دبي، أن الفعاليات أصبحت رافداً اقتصادياً مؤثراً ضمن الاستراتيجية السياحية للدولة، حيث لا يقتصر تأثيرها على تحفيز الطلب قصير الأجل، بل يمتد ليعزز العلامة السياحية للإمارات على المدى الطويل.

وأوضحت أن البطولات الرياضية الدولية والمهرجانات الثقافية والفعاليات التفاعلية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ركائز أساسية في جذب الزوار وزيادة الإنفاق، بما يدعم مسار التنويع الاقتصادي، كما لفتت إلى الدور المتنامي للمرأة، سواء كونها رياضية أو منظمة أو رائدة أعمال أو زائرة، في تعزيز العائد الاقتصادي، وترسيخ الاستدامة الاجتماعية





