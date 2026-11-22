كشف اللصوص عن مقبرة ملكية لموتشي تضم 451 قطعة ثمينة وسيد سيبان، مما أثار اهتمام العالم الأثري وعزز مكانة الحضارة في أمريكا الجنوبية.

في تطور مثير للجدل يجمع بين الإجرام والاكتشاف العلمي، أدت عملية سرقة مقبرة قديمة على يد لصوص آثار إلى إحضار كنوز حضارة موتشي إلى النور. وقع هذا الحدث الدرامي في فبراير 1987 بالقرب من قرية سيبان في شمال بيرو، حيث اخترق المجموعة منصة طينية بدافع الجشس بحثا عن الثروات المدفونة. لم يكن الهدف المعلن للسرقة سوى النهب، لكنه سرعان ما تحول إلى بداية فصل جديد في دراسة التاريخ القديم للقارة الأمريكية الجنوبية.

السرقة التي كشفت تاريخا منسيًا

بدأت القصة عندما عثر أفراد العصابة على حلي ذهبية وفضية وقطع أثرية نادرة داخل الموقع. أثناء العمل في الحفر، انهار جزء من سقف إحدى الحجرات المدفونة، مما كشف عن مقتنيات ثمينة لم يستطع اللصوص إخفاء كل منها. قاموا بحمل القطع التي تمكنوا من الوصول إليها ووضعها داخل أكياس للأرز، متناسين تمامًا القيمة التاريخية الهائلة لما كانوا يقومون به.

Also read كهرباء الشارقة توصل الغاز الطبيعي لعدد 537 مشروع وتبدأ في تنفيذ خط الحمرية الرئيسي بطول 73 كم

كان الانهيار في سقف الحجرة هو العامل الحاسم الذي غير مسار الأحداث. بدلاً من الاختفاء مع المسروقات، نشب خلاف حاد بين أفراد العصابة حول كيفية تقسيم الغنيمة. هذا النزاع الداخلي دفع أحد الأعضاء إلى الإبلاغ عن المكان والسلطات، مما أوقف العملية السرقة فورًا وفتح الباب لبدء تحقيق رسمي شامل ومنظم.

تحقيق آثاري ورصد علمي دقيق

استدعت الشرطة عالم الآثار والتر ألفا، الذي كان يعمل مديرًا لمتحف برونينغ آنذاك، لفحص القطع المضبوطة التي أسرتها السلطات. شملت هذه القطع قناعًا ذهبيًا فاخرًا، ورأسًا ذهبيًا لحيوان من فصيلة السنوريات، بالإضافة إلى قطع أخرى نادرة للغاية. كان على العالم المختص تحليل هذه المقتنيات لتحديد أصلها الجغرافي وزمنها التاريخي بدقة.

Advertisement

قاد التحقيق والتر ألفا إلى موقع هواكا راخادا في وادي لامباييكي، وهو المكان الذي كانت فيه السرقة قد حدثت. بدأت أعمال التنقيب الرسمية في الأول من أبريل 1987، بمساعدة الباحث لويس تشيرّو. كان الدافع هو التحقق من صحة الأدلة المادية التي تم العثور عليها والانتقال من مرحلة التحقيق الجنائي إلى البحث الأكاديمي المنضبط.

اكتشاف المقبرة الملكية وسيد سيبان

أسفرت أعمال الحفر الأولية عن اكتشاف 1137 إناءً فخاريًا يعود تاريخها إلى حضارة موتشي، وهو عدد ضخم يدل على ثراء الموقع. كما عُثر على هيكل عظمي لرجل جالس وقد قُطعت قدماه، ويعتقد الباحثون أنه كان حارسًا للمقبرة تم بتر قدميه لمنع مغادرته موقعه حتى بعد موته، وهو detail يعكس طقوس الحماية الصارمة.

تحت هذا الهيكل العظمي، اكتشف الفريق المقبرة الملكية الأولى، وهي حجرة مغلقة لم يتمكن اللصوص من الوصول إليها بسبب الانهيار السابق. قدرت الاختبارات العلمية تاريخ هذه الحجرة بنحو عام 250 ميلاديا، مما يجعلها من أقدم وأهم المقتنيات في المنطقة. كان الإغلاق التام للحجرة هو ما حافظ على سلامة المقتنيات بداخلها عبر القرون.

في قلب هذه الحجرة، عُثر على تابوت خشبي يضم جثمان رجل يتراوح عمره بين 35 و45 عامًا، ويبلغ طوله نحو 163 سنتيمترًا. هذا الطول والنظافة الجسدية رجحوا الانتماء إلى طبقة اجتماعية رفيعة، وهو ما عُرف لاحقًا باسم سيد سيبان. يعتبر هذا الجثمان أحد أهم الاكتشافات البشرية في تاريخ الآثار البيروفية القديمة.

كنوز ذهبية ومعتقدات جنائزية

كشفت المقبرة عن مجموعة استثنائية من المقتنيات الجنائزية، بلغ عددها 451 قطعة مصنوعة من الذهب والفضة والنحاس والمنسوجات والريش. تضمنت المجموعة قناعًا ذهبيًا، وغطاء رأس على شكل هلال بعرض نحو 60 سنتيمترًا، وثلاثة أزواج من أقراط الأذن الذهبية المرصعة بالفيروز. هذه القطع تعكس مهارة فائقة في الصناعات اليدوية والتحف المعدنية.

شملت المكتشفات أيضًا عقدين يحتوي كل منهما على عشر حبات كبيرة على شكل الفول السوداني، صُنعت إحداهما من الذهب والأخرى من الفضة. كما عُثر على درع ذهبي يزن قرابة كيلوغرام، وخشخيشة ذهبية مزودة بنصل نحاسي، وصنادل نحاسية وأجراس ذهبية تحمل مشاهد دينية معقدة.

Advertisement

يرى الباحثون أن هذه المقتنيات تعكس المكانة السياسية والدينية الرفيعة لصاحب المقبرة. تشير المقارنات بين أدواته الجنائزية والرسوم الموجودة على أواني حضارة موتشي إلى أنه كان محاربا وكاهنا ذا نفوذ كبير، وربما حاكما لوادي لامباييكي في تلك الحقبة الزمنية المبكرة.

ضحايا التضحية والموقع الأثري الحالي

من أبرز ما كشفته المقبرة وجود ستة أشخاص دُفنوا إلى جانب سيد سيبان، بينهم طفل يتراوح عمره بين 9 و10 سنوات، ورجلان قويّا البنية يُرجح أنهما من المحاربين. كما دُفن ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و25 عامًا، في مشهد يعكس ممارسات التضحية البشرية التي كانت سائدة آنذاك.

عُثر كذلك على كلب وحيوانين من اللاما داخل المقبرة، مما يعكس المعتقدات الجنائزية لدى حضارة موتشي واعتقادها بوجود حياة أخرى بعد الموت. هذه الحيوانات كانت تعتبر رفقاء ضروريين في العالم الآخر، كما احتوت خمسة تجاويف داخل جدران المقبرة على 211 قطعة فخارية إضافية مخصصة لحفظ الطعام والشراب.

لم يتوقف الاكتشاف عند المقبرة الملكية الأولى، إذ أسفرت أعمال التنقيب اللاحقة عن العثور على مقبرة ثانية عام 1988، ضمت كاهنا يحمل كأسا نحاسيا ويرتدي غطاء رأس على شكل بومة. كما اكتُشفت مقبرة أقدم وأعمق عُرفت باسم سيد سيبان العجوز، وأظهرت تحاليل الحمض النووي وجود صلة قرابة بينه وبين سيد سيبان الأول.

بحلول عام 2007، وصل عدد المقابر المكتشفة لأفراد النخبة في موقع هواكا راخادا إلى 14 مقبرة. معظم هذه المكتشفات تُعرض حاليا في متحف المقابر الملكية في سيبان بمدينة لامباييكي، الذي افتُتح عام 2002، وصُمم مبناه ليحاكي الطراز المعماري للمنصات الأثرية القديمة. في يوليو 2026، منحت حكومة بيرو عالم الآثار والتر ألفا وسام كبار أساتذة الثقافة البيروفية تقديرا لدوره في الكشف عن جانب مهم من تاريخ البلاد والحفاظ على تراثها الحضاري.