الاعتداءات بطائرات مسيّرة: تحذيرات الأمم المتحدة وسلطنة عُمان ActinNewsroom

تواصلت ردود الفعل الدولية والخليجية على واقعة استهداف محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بطائرات مسيّرة. أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وعمّاد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ أدنوك، الاعتداءات الإرهابية وقدم تحذيراته المتكررة من أي تصعيد إضافي للصراع في منطقة الشرق الأوسط. كما أدان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر استهداف محطة براكة للحفاظ على سلامتها وبنائها والتقدم المدني، وطالب بالدعوة إلى إدانتها بشكل واضح.

تواصلت ردود الفعل الدولية والخليجية على واقعة استهداف محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بطائرات مسيّرة، أمس الأول، حيث عبّرت الأمم المتحدة وسلطنة عُمان عن إدانات والتحذيرات إزاء الحادثة.

فقد أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة إلى الأمم المتحدة بشأن هجمات بطائرات مسيّرة وقعت أمس الأول قرب محطة براكة للطاقة النووية، والتي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي داخل محيط المنشأة. وفي بيان رسمي أصدره، أمس، شدد غوتيريش على تحذيراته المتكررة من مخاطر أي تصعيد إضافي للصراع في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أن هذا الهجوم قرب منشأة نووية سلمية يمثل تطوراً خطيراً يستوجب الوقف الكامل للقتال. وتجنّب أي خطوات من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي والدولي





