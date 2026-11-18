استعراض لجهود الشركات الإماراتية تحتفل بمرور 50 سنة عبر حملات تسويقية عاطفية تربط بين الهوية الوطنية والتطور التكنولوجي مع اقتراحات لتوثيق هذه المسيرة.

في عام 2024، تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة مميزة من الاحتفاء التاريخي والوطني، حيث تستذكر الشركات والمؤسسات الكبرى في الدولة مرور خمسين عاماً على تأسيسها. يأتي هذا الاحتفال امتداداً لممارسات عالمية عريقة، حيث ابتكرت شركات مثل كوكا كولا طرقاً مبتكرة لتخليد مئويتها، فعلى سبيل المثال، في عام 1986م، وضع العامل ميغيل فوينتيس من تشيلي الزجاجة الفارغة الأخيرة في شعار مكون من سبعين ألف زجاجة على سفح تل، ثم عاد الموظفون بعد خمسة وعشرين سنة لترميم الرقم بوضع ابن العامل، مارتينير ميغيل فوينتيس، الزجاجة الأخيرة بحضور الأجيال.

الاستراتيجية التسويقية للهوية والتراث

تسعى العديد من الجهات الإماراتية إلى تأكيد الصلة العميقة بينها وبين المنجزات الوطنية من خلال قصص تلامس المشاعر وتجسد الهوية، وقد ظهر هذا واضحاً في شوارع الدولة من خلال لوحات ضخمة لأجهزة الهاتف النقال تحمل أسماء محلية أصبحت جزءاً أصيلاً من تاريخ تواصلنا، مثل هدهد وصفصوف والطناف والطواش والأنيس. سرعان ما اختفت هذه الأسماء العربية مع نهاية التسعينيات لتترك مجالاً للخيارات العالمية، لكن بقي في الذاكرة صوت أول مكالمة "ألو" التي سمعناها ونطقناها مع دخول الهواتف إلى البيوت الإماراتية، مما يعكس رغبة الشركات في ربط الماضي بالحاضر.

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تجربة المستخدم والتحول الرقمي

يشهد التحول الرقمي في مجال الاتصالات تغييرات جذرية في سلوك المستخدم، فقد أصبح الهاتف النقالي رمزاً للاستقلال الشخصي منذ عام 1996م، عندما حصل الكثيرون على أول رقم هاتف خاص بهم يختلف عن هاتف البيت العائلي. ومع مرور ثلاثين سنة من الاستخدام المكثف الذي دفع المستخدمون ثمنه شهرياً، انقلبت المعادلة تماماً حيث اقتصر الاستخدام اليوم على المنصات الرقمية والرسائل النصية، بينما تراجعت المكالمات الصوتية التقليدية بشكل ملحوظ، مما يتطلب من الشركات إعادة التفكير في استراتيجياتها التسويقية والخدمية.

المبادرات الإبداعية والذكريات المشتركة

في البعد الفني الملهم، يطرح البعض فرضية عودة المستخدمين القدامى ليرد إليهم هدايا تحمل هواتف قديمة وفواتيرهم الأولى، مع إعادة تقديم دليل الهاتف بنسخ خاصة لتجسيد الذكريات، بدلاً من الأشكال المعتادة من الاحتفالات الرسمية. كما تم اقتراح مبادرات مبتكرة لجمع الفواتير المصادق عليها من شركات مثل اتصالات وتحويلها إلى لوحات فنية ضخمة، مما يحول الأرشيف المالي والتجاري إلى عمل فني يوثق رحلة الاستهلاك والتطور التقني للأجيال السابقة.

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اقتراح توثيق المسيرة السينمائية

بينما تحتفل الجهات بمرور خمسين عاماً، يرى المراقبون أن من واجب الشركات الكبرى وضع فكرة صناعة فيلم وثائقي مفتوح يقوم بتوثيق المراحل التاريخية من دون انقطاع لسنوات طويلة، على غرار ما فعلته شركة ديزني. فقد احتفظت ديزني بكاميراتها قريبة من العمل لتصوير الورش والمصممين وتجارب بناء المدن الترفيهية، وحين فتحت أرشيفها للمخرجة ليزلي آيوركس في سلسلة عام 2019م، رأى الجمهور الأماكن تحت الإنشاء والوجوه الخلفية التي صنعت النجاح.

الآفاق المستقبلية للحفاظ على التراث الرقمي

تتيح المواد الأرشيفية المتاحة تتبع تاريخ الأعمال وأصحابها للحصول على لقطات لم يسبق عرضها، وهو ما يطرح الحاجة إلى إنشاء أرشيف رقمي مماثل في الإمارات لتوثيق مراحل التحول التكنولوجي. إن توثيق هذه اللحظات كما فعلت الشركات العالمية يمنح الجمهور فرصة لإعادة مشاهدة اللحظات التي تشكلت فيها البنية التحتية الرقمية، مما يعزز الشعور بالانتماء ويؤكد على عمق الجذور في ظل الانطلاق المستقبلي نحو تقنيات أكثر تعقيداً.