الادعاء الإسرائيلي يخطط لتوجيه لائحة اتهام لتساحي برافرمان بتهمة تسريب معلومات استخبارية سرية

تسعى النيابة الإسرائيلية لتوجيه اتهامات بالاحتيال وإساءة الأمانة وعرقلة سير العدالة إلى المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، في ظل تحقيق سري حول تسريب وثائق عسكرية حساسة لصحيفة بيلد الألمانية.

أعلن مكتب الادعاء في إسرائيل عن نيته تقديم لائحة اتهام للمدير السابق لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، تساحي برافرمان، وذلك في إطار تحقيق سري يختص ب تسريب معلومات استخبارية سرية للغاية.

وذكر بيان صريح صادر عن مكتب المدعي العام أن المستشارة القضائية للحكومة، السيدة غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام للدولة، عميت آيزمان، يدرسان توجيه تهم بالاحتيال وإساءة الأمانة بالإضافة إلى عرقلة سير العدالة. وقد شددت التصريحات على أن أي قرار بشأن توجيه الاتهام سيعتمد على جلسة استماع مبدئية تُعقد للمتهم، وفقًا للإجراءات القانونية الإسرائيلية التي تضمن حق المتهم في الدفاع قبل صدور أي حكمة قضائية.

يأتي هذا الإجراء قبيل تصعيد الضغوط السياسية على مكتب رئيس الحكومة، الذي يواجه تدقيقًا متعمقًا حول طريقة تعامله مع المعلومات السرية المتصلة بالحرب المستمرة في قطاع غزة، خاصةً بعد أن كشف بعض التقارير عن وجود تسريبات تتعلق بمواد استخبارية حاسمة. تجددت تفاصيل القضية عندما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقاريرًا عن عملية تسريب معلومات حساسة تم جمعها عبر وسائل استخباراتية دقيقة مخصصة للاستخدام الحصري من قبل الأفراد المخولين فقط.

وأفادت تلك التقارير أن برافرمان، بعد علمه ببدء التحقيق، قام بالاتصال الفوري بالمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء آنذاك، إيلي فيلدشتاين، طالبًا لقاءً عاجلاً داخل مقر "الكرياه" العسكري في تل أبيب. وخلال هذا اللقاء، يُعتقد أن برافرمان ذكر أسماء عدة من داخل صفوف الجيش، من بينها جندي الاحتياط آري روزنفيلد، وسأل فيلدشتاين إن كان على علم بأي منهم أو إذا كان لهم صلة بالتحقيق الجاري.

وأضاف برافرمان أنه إذا كان هناك أي صلة، فإن له القدرة على إيقاف أي تحقيق قد يُجرى ضدهم. هذه التصريحات أثارت فضوليًا واسعًا وأدت إلى كشف أوسع للملف، خصوصًا بعد اعتقال فيلدشتاين وروزنفيلد بتهم تتعلق بتسريب المستندات. في تطور لاحق، وجهت النيابة إلى روزنفيلد اتهامًا بتمرير معلومات سرية إلى فيلدشتاين، الذي يُشتبه بأنه كان يقصد نشرها في صحيفة "بيلد".

وأفادت مصادر إسرائيلية أن فيلدشتاين تسلل إلى الصحيفة وثيقة عسكرية إسرائيلية ذات طابع سري عالي في شهر سبتمبر/أيلول 2024، تهدف إلى تعزيز مزاعم نتنياهو القائلة بأن حماس لا تظهر نية حقيقية للالتزام بوقف إطلاق النار، وأن الأسرى الذين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 لا يمكن إطلاق سراحهم إلا عبر ضغط عسكري مكثف وليس من خلال مفاوضات سلمية. وتؤكد القوانين الإسرائيلية على حق المسؤولين المتهمين بجرائم جنائية في طلب جلسة استماع تمهيدية قبل أن يصدر المدعي العام قرارًا نهائيًا بشأن توجيه لائحة اتهام، مما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون وحقوق المتهمين في إطار العملية القضائية.

هذه القضية لا تزال في طور المتابعة، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من التطورات في الأشهر القليلة القادمة، مع توتر سياسي متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية ومواجهة داخلية حول مدى شفافية إدارة المعلومات السرية في ظل الصراع المستمر مع حماس





