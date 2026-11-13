الاحتياطي الفيدرالي يواجه ضغوطاً للتشديد النقدي وسط تضخم عنيد

الاحتياطي الفيدرالي وبنك غولدمان ساكس يتوقعان استمرار رفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم المرتفع، مما يهدد الاقتصاد الأمريكي بركود ويؤثر على الأسواق العالمية.

يواجه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي تحديات جيوسياسية وتقنية ومالية معقدة، حيث يتواجد في مركز عاصفة تضخمية تتصاعد فيها ضغوط أسعار الفائدة بشكل مستمر. يبرز الاحتياطي الفيدرالي كمحور رئيسي في هذا الجدل، حيث تضطر المؤسسات النقدية إلى موازنة بين دعم النمو ومكافحة ارتفاع الأسعار المتسارع الذي لم ينحسر رغم التقلبات السابقة. تتداخل هنا عوامل متعددة تشمل هزات الأسواق المالية وتأثيرات التحولات التقنية في الذكاء الاصطناعي، ما يخلق بيئة اقتصادية صعبة تتطلب قرارات حذرة ودقيقة من صانعي السياسات النقدية.

موقف الفيدرالي واستراتيجية مكافحة التضخم

أكد جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، في نيويورك أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً وسوق العمل متينة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات على الأمد الطويل لضمان إعادة التضخم إلى هدفه المستدام. أشار وليامز بوضوح إلى استمرار وجود التضخم، مما دفع المتداولين في الأسواق المالية إلى تعديل توقعاتهم بشأن سياسات التشديد النقدي القادمة. لم تعد الأسواق تتوقع زيادات اعتيادية فقط، بل بدأت تسعر احتمالات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو تنفيذ زيادات متتالية خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

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يعكس هذا التحول في توقعات المستثمرين القلق المتزايد حيال قدرة البنك المركزي على خفض التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي. ساعدت بيانات التضخم الأخيرة لشهر أكتوبر، التي جاءت أعلى من التوقعات السوقية، في دفع الدولار ليحوم بالقرب من أعلى مستوياته خلال 19 شهراً. في المقابل، انخفض اليورو بشكل حاد، واقترب الين الياباني من مستويات تتطلب تدخلاً حكومياً محتملاً، مما يعكس حالة من القلق المكتوم في الأسواق العالمية بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً.

توقعات غولدمان ساكس وتأجيل خفض الفائدة

برز بنك غولدمان ساكس كأول مؤسسة اقتصادية كبرى تعلن عن تعديل جذري في توقعاتها بشأن موعد انتهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة. توقع ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس فقط في اجتماع ديسمبر المقبل، بل مجدداً في مارس من عام 2027 بدلاً من يناير كما كان متوقعاً سابقاً. أرجع ميركل هذا التشديد إلى صدمات الطاقة المستمرة والضغوط السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية وقوة الطلب الاستهلاكي الذي لم يتباطأ.

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أدى هذا التحليل إلى تأجيل موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث تم دفع الموعد المتوقع إلى ديسمبر 2027 بدلاً من سبتمبر من العام ذاته. يعني هذا التقدير المعدل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة جداً، وتأجيل أي تخفيضات جوهرية إلى أعوام لاحقة مثل 2028. يتقاطع هذا التقدير مع تحذيرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتكررة من أن التضخم لا يزال مستعصياً، وأن أي تراجع حاد في أسواق الأسهم أو اضطرابات في قطاع التكنولوجيا قد تفرض ديناميكيات جديدة ومفاجئة على قرارات صانعي السياسة النقدية.

دور سياسات ترامب والتوترات الجيوسياسية

تتصاعد الضغوط على الفيدرالي أيضاً من خلال المتغيرات السياسية والجيوستراتيجية، خاصة في ضوء تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول العلاقات الدولية. أشارت المعطيات الحالية إلى استقلالية المؤسسة النقدية الأمريكية رغم الانتقادات السياسية المستمرة لارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الناخبين، والتي ظهرت ملامحها في انتخابات التجديد النصفي. ومع ذلك، ساهمت تصريحات ترامب الأخيرة التي أفادت بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، بطريقة غير مباشرة في إشعال عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين، مسجلةً أكبر ارتفاع خلال يومين في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة.

هذا الارتفاع المفاجئ في العوائد يضع ضغوطاً إضافية على الأسواق، ويدفع الفيدرالي نحو اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة التضخم المستورد الناتج عن تقلبات أسواق الطاقة والسلع. لا تقتصر المشكلة على السياسة المحلية، بل تمتد إلى القرارات الاقتصادية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات، مما خلق بيئة تضخمية معقدة. يرى صندوق النقد الدولي، على لسان المتحدثة باسمه جولي كوزاك، أن هذه البيئة لا تنجم عن نمو الأجور بل عن قفزات أسعار الطاقة وازدهار الاستثمار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي.

التباين مع البنك المركزي الأوروبي وآفاق المستقبل

يبرز التباين والتقاطع مع سياسات البنك المركزي الأوروبي، الذي يدرس بدوره رفع أسعار الفائدة مجدداً بعد تسجيل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث. هذا الأداء الذي تجاوز التوقعات الأولية يمنح نظراء الفيدرالي في أوروبا مرونة أكبر لاحتواء التضخم الذي يقف عند ضعف النسبة المستهدفة، بينما يواجه الفيدرالي ضغوطاً متزايدة لرفع الأسعار للحفاظ على الاستقرار. تؤكد جولي كوزاك أن اتباع سياسة نقدية تقييدية سيكون أمراً ضرورياً في المستقبل لدعم خفض التضخم وإعادته تدريجياً إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

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استبعد صندوق النقد الدولي الجزم بانحسار الضغوط التضخمية نتيجة التذبذبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الصدمات السابقة فرض واقعاُ جديداً يصعب عكسه دون دفع ثمن اقتصادي. وصفت وكالات مثل رويترز وبلومبرغ ووكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وضع المستهلك والمقترض الأمريكي بأنه يقع بين مطحنة القروض باهظة التكلفة وسندان تآكل القوة الشرائية. يرتفع تكلفة القروض الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان، مما يدفع الأفراد لتقليل الإنفاق الاستهلاكي، بينما يستفيد المدخرون من ارتفاع عوائد الودائع البنكية. تبقى الرؤية الاقتصادية معلقة على قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل جرعات إضافية دون الوقوع في فخ الركود.