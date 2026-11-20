الإمارات تحتفي باليوم الوطني العُماني في ظل علاقات تاريخية قوية، حيث تربط الدولتان شراكات اقتصادية وتنموية ضخمة تتجاوز الجوار الجغرافي لتلامس مستقبل beide البلدين.

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال باليوم الوطني ل سلطنة عُمان ، في مناسبة تتجاوز حدود الأعياد الدبلوماسية لتجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين. تُعد هذه المناسبة فرصة لإبراز طبيعة العلاقة الخاصة التي جمعت البلدين منذ عقود، والتي تتسم بالثقة المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف الميادين. لا يقتصر الاحتفال على الجانب الرسمي فحسب، بل يمتد ليشمل المجتمعين في كلا البلدين، تعبيراً عن انسجام ثقافي واجتماعي يشكل أساساً متيناً للاستقرار والتطور المشترك.

أبعاد العلاقة الإماراتية العُمانية والتطور التاريخي

تعكس المظاهر الاحتفالية باليوم الوطني العُماني داخل الدولة، بما في ذلك تزيين المعالم والأعلام، ترسخ قيم الأخوة والتعاون بين قيادتي الشعوب. يظل شعار "عُمان منا ونحن منهم"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعبيراً صادقاً عن عمق التلاحم الشعبي الذي يربط الطرفين. تشكلت هذه العلاقة على امتداد عقود من الجوار والتواصل، حيث ساهمت الجغرافيا والعادات المشتركة في تعزيز القرب الإنساني والثقافي.

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مع قيام دولة الإمارات، بدأت هذه الروابط الطبيعية تأخذ شكلاً مؤسسياً متنامياً بفضل جهود المؤسسين. لعب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد، دوراً محورياً في ترسيخ أسس التعاون الرسمي بين البلدين. ساعدت هذه الجهود في تحويل العلاقة من مجرد تواصل جوار إلى شراكة منظمة تشمل ملفات متعددة وميادين استراتيجية طويلة الأمد.

الزيارات الملكية واتفاقيات التعاون المشترك

شهدت العلاقة تطورات جوهرية خلال السنوات الماضية، خاصة مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عُمان في سبتمبر 2022. خلال هذه المحطة البارزة، تم توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والأمن، مما وضع إطاراً جديداً للتعاون الاستراتيجي بين الدولتين.

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وفي أبريل 2024، زار السلطان هيثم بن طارق دولة الإمارات، محملاً الزيارة بفرص استثمارية ومشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والتكنولوجيا. تأتي هذه الخطوة كدليل على اتساع رقعة الشراكة لتلامس القطاعات التي تشكل اقتصادات المستقبل، متجاوزةً نطاق الجوار التقليدي إلى شراكة تنموية متكاملة.

وستستمر وتيرة التعاون في الارتفاع مع الزيارة المبرمجة للسلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات في أغسطس 2026. من المتوقع أن تركز المباحثات على مسارات التعاون الاقتصادي والتنموي، والفرص المتاحة لتطوير العلاقات بما يخدم تطلعات البلدين والشعبيْن في المرحلة القادمة.

المشاركة الشعبية وتأثير الشراكة على المستقبل

تتجاوز الاحتفالات الإطار الرسمي لتصبح حدثاً شعبياً جامعاً، حيث تظهر مظاهر الترحيب والاستقبال للزوار العُمانيين في المنافذ الحدودية. تزين الشوارع والمراكز التجارية برسائل التهنئة والفعاليات التي تشارك فيها الأوساط الشعبية بكاملها، مما يعكس رغبة مجتمعية في الحفاظ على هذه الروابط الحميمة.

لم تتغير الفكرة الجوهرية للعلاقة عبر الأجيال، رغم تحول الأدوات والمشاريع التي تعبر عنها. من التواصل الاجتماعي المبكر إلى اللجان العليا المشتركة، بقي الهدف واحداً وهو خدمة مصالح البلدين وتعزيز مكانتهما الإقليمية والدولية. يمثل اليوم الوطني العُماني في الإمارات تأكيداً على أن ما يجمع الطرفين أوسع بكثير من الملفات السياسية أو الاقتصادية، بل هو نسيج حضاري وإنساني متشابك.

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تؤكد هذه الديناميكية المستمرة أن علاقة الإمارات بعُمان ليست مجرد شراكة جوار، بل هي نموذج للتكامل الاستراتيجي. مع استمرار القيادات في ترسيخ أسس هذا التعاون، تتطلع الدولتان إلى مستقبل مشرق تعزز فيه مجالات التعليم والطاقة والبنية التحتية، بما يضمن استمرار الازدهار والاستقرار لشعبي البلدين الشقيقين.