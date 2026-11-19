الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتي ونيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين في نوفمبر 2026.

وقع الاتحاد لائتمان الصادرات التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم رسمية مع الوكالة اليابانية المناظرة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات المعروفة بـ NEXI، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وتجسيده على أرض الواقع. تم التوقيع على هذه الوثيقة الرائدة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026 في العاصمة اليابانية طوكيو ، ضمن سياق فعاليات الاجتماع السنوي العام ل اتحاد بيرن العالمي، مما يعكس حجم الأهمية التي يوليها الجانبان لهذا التعاون الثنائي.

تفاصيل التوقيع والرعاة الرئيسيون في طوكيو

حضر مراسم التوقيع الحاسمة عن وفد الاتحاد لائتمان الصادرات كل من برنار كاري، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وهيثم الخزاعلة، الذي يشغل منصب مدير إدارة الاكتتاب في المؤسسة، لضمان تمثيل إداري وفني رفيع المستوى. ومن الجانب الياباني، حضر مراسم التوقيع أتسو كورودا، الذي يشغل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، مما يدل على الالتزام القوي من أعلى المستويات التنفيذية في كلا البلدين لتحقيق أهداف المذكرة.

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آليات التعاون وإعادة التأمين المتبادلة

تعمل هذه المذكرة كخارطة طريق تنفيذية دقيقة للوكالتين المختصتين بتأمين ائتمان الصادرات، حيث تستهدف توحيد الجهود والخبرات الفنية والإمكانات اللوجستية لتسهيل عمليات التجارة الدولية المعقدة بين المنطقتين. تتناول الوثيقة مجالات تعاون محتملة واسعة النطاق، تشمل إعادة التأمين الذي سيتم تنفيذه بناءً على اتفاقية إطارية منفصلة، بالإضافة إلى خيار التأمين الموازي أو التأمين المشترك الذي يُطبق على أساس كل حالة على حدة لتلبية احتياجات الشركات المتنوعة.

تشمل الآليات الأخرى المتفق عليها عمليات تحصيل الديون وأي إجراءات إدارية وقانونية أخرى تتعلق بحسن تسوية المطالبات المالية المدفوعة وتوزيع التعويضات المستحقة، وذلك وفقاً للأطر التشريعية المعمول بها في كل من دولة الإمارات واليابان. وتركز المذكرة أيضاً على الجانب المعرفي من خلال تبادل الخبرات المتخصصة بشأن مسائل الاكتتاب الفني الدقيق، وتحليل المخاطر السياسية والاقتصادية الخاصة بكل دولة، مما يخلق بيئة آمنة للمستثمرين والشركات المصدرة.

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برامج التدريب وبناء القدرات المؤسسية

لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمستفيدين، ستحرص الشركتان الاستراتيجيتان على تنظيم برامج تدريبية مكثفة للموظفين العاملين في كلا الطرفين، إلى جانب عقد زيارات عمل متبادلة بين المكاتب الرئيسية في أبوظبي وطوكيو. كما تشمل الخطة التنفيذية عقد ندوات دورية وورش عمل متخصصة تركز على أحدث ممارسات سوق التأمين وإعادة التأمين، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الفني ويفتح الباب أمام ابتكارات في إدارة المخاطر التجارية.

يعمل هذا الجانب التدريبي على سد الفجوات المعرفية وضمان أن تكون الفرق العاملة في كلا المؤسستين ملمّة بأحدث التحليلات المخاطر الجيوسياسية، مما يسهل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق جديدة ومربحة قد تكون محفوفة بمخاطر غير مألوفة.

تأثير الشراكة على الاقتصاد والتجارة

أكد برنار كاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للاتحاد لائتمان الصادرات، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات واليابان، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين. وأشار إلى أن الجانبين يتطلعان إلى توظيف خبراتهما المتخصصة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في سبيل دعم الشركات للتوسع ضمن الأسواق الدولية، وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة، والاستفادة من الفرص المتاحة دولياً لزيادة الصادرات. من جانبه، قال أتسو كورودا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، إن إيمانهم بالأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات كواحدة من أبرز شركاء اليابان الاستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط يقودهم للحرص على تبادل المعلومات والتنسيق الوثيق. وأوضح أن الهدف هو استكشاف المشاريع المحتملة في اليابان ودولة الإمارات والدول الأخرى، مما يعزز نمو الأعمال ويدعم الاستثمارات المتبادلة بشكل مستدام.