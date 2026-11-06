الاتحاد الأردني يلغي مباراة إندونيسيا ويؤكد استمرار مواجهة أستراليا في 17 نوفمبر

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إلغاء الودية ضد إندونيسيا لأسباب أمنية، بينما أكد عقد مباراة أستراليا المقررة في 17 نوفمبر في عمّان دون تغيير.

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم رسمياً عن إلغاء مباراة الودية التي كانت مقررة بين المنتخب الوطني ضيفه الإندونيسي، واللتا كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، وذلك بناءً على طلب رسمي من الجانب الإندونيسي الذي اعتذر عن خوض اللقاء لأسباب أمنية.

إلغاء مباراة إندونيسيا لأسباب أمنية

وقد جاء هذا القرار في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، عندما نشر الاتحاد الأردني بياناً رسمياً يؤكد فيه إلغاء المواجهة المجدولة يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد الإندونيسي هو من قدم الاعتذار الرسمي عن المشاركة.

وبحسب مسؤول في الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، الذي تحدث لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، فإن قرار الإلغاء جاء في المقام الأول لأسباب أمنية تتعلق بالأوضاع الحالية في المنطقة، حيث أخذوا في الاعتبار المخاوف من تأثير الوضع في الشرق الأوسط على الحالة النفسية للاعبين والفريق الفني.

وأكد المسؤول الإندونيسي أن التواصل جرى مع المدرب ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم لإبلاغهما بضرورة التحلي بالشجاعة الكافية لاتخاذ هذا الموقف الصعب، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى لترتيب مباراة بديلة خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، إلا أن ذلك يبدو مستبعداً بسبب ضيق الوقت المتاح.

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تأجيل كأس آسيا وضغوط السفر

وكان من المفترض أن تخدم المباريات الودية المنتخبات الثلاثة في الاستعدادات لبطولة كأس آسيا، والتي تم تأجيلها يوم الثلاثاء الماضي إلى ديسمبر من العام المقبل، مما زاد من تعقيدات الجداول الزمنية للفريقين.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قرر تأجيل إعلان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي الأردن وقطر، وذلك بسبب عدم رغبة بعض اللاعبين في السفر إلى عمّان في الوقت الراهن.

تأكيد عقدها مباراة أستراليا في عمّان

في المقابل، أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيانه الرسمي أن المباراة الودية بين المنتخب الأردني ونظيره الأسترالي، المقررة مساء الثلاثاء 17 نوفمبر على ملعب عمّان الدولي، ستقام في موعدها المحدد دون أي تغيير أو إلغاء.

ويأتي هذا التأكيد من جانب الاتحاد الأردني على الرغم من الأوضاع الأمنية الراهنة في الشرق الأوسط، مما يعكس رغبة قوية في استكمال البرنامج الرياضي والاعتماد على إجراءات الأمان المحلية لضمان سير الفعالية بنجاح.