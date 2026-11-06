الاتحاد للمعلومات الائتمانية يوسع نظام التقييم الائتماني الإماراتي نحو الكويت ودول الخليج

يسعى الاتحاد للمعلومات الائتمانية لربط نظام التقييم الائتماني الإماراتي بنظيراته الخليجية، مع استكمال الربط التقني مع الكويت بنهاية 2026.

يتجه الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الإمارات إلى توسيع نطاق نظام التقييم الائتماني الإماراتي إقليمياً، عبر ربطه بالأنظمة المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويستهدف الاتحاد استكمال الربط التقني مع دولة الكويت بنهاية العام الجاري 2026، بوصفها خطوة أولى نحو بناء منظومة خليجية لتبادل المعلومات الائتمانية.

ويرى الاتحاد أن هذه الخطوة تدعم تكامل الأسواق المالية والمصرفية، وتعزز انسيابية حركة التمويل والاستثمار بين دول المنطقة. وقد تناول مروان لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، تفاصيل هذا التوجه ومبرراته.

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آلية الربط الخليجي ومراحله التنفيذية

يقوم التوجه على توسيع نطاق تبادل المعلومات الائتمانية مع الجهات النظيرة خارج الدولة، بما يتيح بناء صورة أشمل عن الجدارة والملاءة المالية للعملاء. وأوضح لطفي أن السوق الإماراتي وصل إلى مستوى متقدم من التطور والشفافية، ما يوفر قاعدة مناسبة للانطلاق نحو الربط الإقليمي.

وأشار لطفي إلى أن تحقيق الربط الخليجي الشامل يتطلب مراحل من الدراسات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية. كما يتطلب، بحسب ما ذكره، وضع الأطر والأنظمة المشتركة التي تضمن كفاءة تبادل المعلومات وحوكمتها.

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وأوضح لطفي أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الوجهة الرئيسية لهذا التوجه، في ظل التكامل المتنامي بين القطاعات المصرفية والمالية الخليجية، وتزايد حركة الاستثمارات والتمويل عبر الحدود. وذكر أن الاتحاد بدأ بالفعل تنفيذ الخطوات العملية من خلال التعاون مع القطاع المصرفي في الكويت.

المرحلة الأولى مع الكويت وتبادل بيانات الشركات

ستركز المرحلة الأولى من الربط مع الكويت على تبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع الشركات والأعمال. وبموجب ذلك، ستتاح للجهات المعنية في السوق الكويتي الاطلاع على المعلومات الائتمانية للشركات العاملة في الإمارات.

ويهدف هذا الاطلاع، وفق ما أوضحه لطفي، إلى تعزيز مستوى الشفافية بشأن الملاءة المالية لهذه الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ويتيح ذلك للجهات الكويتية تقييم المخاطر بصورة أوضح قبل اتخاذ قرارات التمويل.

ومن المقرر أن يشهد الربط استكمال الجوانب التقنية والتشغيلية بنهاية 2026، على أن تتبع ذلك دراسة توسيع نطاق المنظومة المشتركة لتشمل الأفراد، بما يتيح مستقبلاً تبادلاً أوسع للمعلومات الائتمانية بين البلدين.

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انخفاض التعثر وتوسع الاستفادة من البيانات الائتمانية

أكد لطفي أن مستويات التعثر في السوق الإماراتية تشهد انخفاضاً وفقاً لرصد الاتحاد للمعلومات الائتمانية. ويأتي ذلك في ظل المعايير المتقدمة التي أرساها نظام التقييم الائتماني، وما أتاحه من شفافية أكبر بشأن السجل المالي والملاءة الائتمانية للعملاء.

ولفت لطفي إلى أن نطاق الاستفادة من المعلومات والتقييم الائتماني لم يعد مقتصراً على المصارف والمؤسسات المالية، بل امتد ليشمل قطاعات خدمية وتجارية متعددة، إلى جانب منظومات الدفع. وأوضح أن ذلك عزز دور البيانات الائتمانية في تقييم المخاطر وتحسين كفاءة القرارات المتعلقة بمنح التمويل وتقديم الخدمات.

ويعكس هذا التوجه، بحسب المصدر، انتقال المنظومة من تعزيز الشفافية داخل السوق المحلي إلى توسيع نطاقها عبر الحدود، بما يدعم الثقة في التعاملات الاقتصادية والمالية بين أسواق دول مجلس التعاون. كما يجعل تبادل البيانات الائتمانية عاملاً مهماً في دعم القرارات التمويلية وتسهيل التعاملات بين هذه الأسواق.