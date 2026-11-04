الاتحاد للطيران تمدد تعليق رحلات أبوظبي إلى الرياض والدمام حتى 19 نوفمبر

مددت الاتحاد للطيران تعليق رحلات الركاب والشحن الجوي بين أبوظبي والرياض والدمام حتى 19 نوفمبر 2026، مع استئناف أربع رحلات إلى جدة اعتبارا من 6 نوفمبر.

مددت شركة الاتحاد للطيران قرار إلغاء جميع رحلات الركاب و الشحن الجوي بين أبوظبي وكل من الرياض و الدمام في المملكة العربية السعودية، ليستمر الإلغاء حتى الخميس 19 نوفمبر 2026. ويأتي القرار في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر في حركة الطيران، وفق ما أعلنته الشركة في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني.

في المقابل، تستعد الاتحاد للطيران لاستئناف عدد من رحلاتها بين أبوظبي وجدة اعتبارا من الجمعة 6 نوفمبر الجاري، في خطوة تعكس استمرار خدماتها إلى المدينة السعودية بالتزامن مع تعليق العمليات إلى الرياض والدمام.

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تفاصيل تمديد تعليق الرحلات بين أبوظبي والرياض والدمام

أوضحت شركة الاتحاد للطيران أن قرار التمديد يشمل جميع الرحلات في الاتجاهين بين أبوظبي والرياض، وكذلك بين أبوظبي والدمام. ولا يقتصر الإلغاء على نقل الركاب، إذ يمتد ليشمل عمليات الشحن الجوي على المسارات نفسها.

وبحسب الشركة، فإن الإلغاء سيستمر حتى يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. وجاء الإعلان عبر تحديث رسمي على الموقع الإلكتروني للناقلة، ما يجعله المرجع الأساسي للمسافرين وشركاء الشحن في تتبع أوضاع الرحلات.

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وتربط هذه المسارات بين العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينتي الرياض والدمام في المنطقة الشرقية السعودية، وهي من الوجهات التي تعتمد عليها حركة الركاب والشحن بين البلدين.

استئناف أربع رحلات بين أبوظبي وجدة بأرقام محددة

أعلنت شركة الاتحاد للطيران اعتزامها استئناف تشغيل أربع رحلات بين أبوظبي وجدة اعتبارا من الجمعة 6 نوفمبر الجاري. وتشمل الرحلتين EY601 وEY603 من أبوظبي إلى جدة، والرحلتين EY602 وEY604 من جدة إلى أبوظبي.

وأكدت الشركة أن بقية رحلاتها بين أبوظبي وجدة ستواصل العمل وفق الجداول التشغيلية المقررة، ولم تُدرج الرحلات الأخرى ضمن قرار التعليق المعلن.

ويعني ذلك أن المسافرين المتجهين إلى جدة سيجدون خيارات تشغيلية قائمة، في حين تبقى الرحلات إلى الرياض والدمام معلقة حتى الموعد المعلن للتمديد.

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إجراءات إعادة الحجز واسترداد قيمة التذاكر للمسافرين

دعت شركة الاتحاد للطيران المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات إلى التواصل معها للاطلاع على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر. كما طلبت من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قبل التوجه إلى المطار.

وأشارت الشركة إلى أن الأوضاع التشغيلية لا تزال قابلة للتغير، ما قد يستدعي إدخال تعديلات إضافية على جداول الرحلات خلال الفترة المقبلة. لذلك يُنصح المسافرون بمراجعة حالة رحلاتهم بصورة دورية حتى موعد السفر.

وأكدت الاتحاد للطيران أن فرق العمل تواصل تقديم الدعم للمسافرين المتأثرين ومساعدتهم في ترتيب خيارات السفر البديلة. وشددت الشركة على أن سلامة وراحة المسافرين وأفراد أطقم الطائرات تظل في مقدمة أولوياتها.