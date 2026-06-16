قررت إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم تغيير فريق التدريب بعد الإقالة غير المتوقعة للمدرب السابق، وتمنح فرصة للمدرب الفرنسي هيرفي رينار لتولي مهمة قيادة المنتخب الوطني استعداداً لبطولة كأس العالم 2026. تتضمن المنظور تاريخياً ومستقبلاً ضمن إطار جديد للتطوير الرياضي، ويستند إلى خبرة رينار في ساحة المؤتمرات الدولية والنجاحات السابقة في محافل قارية وعالمية.

في خطوة تهدف إلى تأهيل المنتخب ال تونس ي لتشغيل الأداء المتحمس أسلوباً متقدماً على أجواء القارات، أعلن الاتحاد ال تونس ي ل كرة القدم عن حلطة تعديل وفريق ال تدريب الفني.

جاءت التغييرات عقب هزيمة المواطنات في مباراة العالم الأولى أمام السويد، حائزة التي تعكس صعوبة التنافس على مستوى الإمكانيات. وفي خطوة سريعة قام الاتحاد بإقالة المدرب الجزائري سبري لموشي وإحاطة هيكلة جديدة للمنتخب الوطني. تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ كفاءة تنمية المهارات وتقوية الوضع الأخير للمنتخب في إطار البطولة العامة من خلال نقاشات فنون عسكرية واستراتيجيات تناسب احتياجات الجمهور اليناميـك.

وفي هذا العام، يعزز الاتحاد التونسي المفعول بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينار، الذي يمتلك تاريخاً ورمزيا أكبر في العنف، فقد سبق وأدار المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، والتي انتهت بتأكيد من الفريق الذي يسعى لإنقاذ مكانة العضوية الأوروبية، كما عمل معه في السعودية خلال بطولة مبسا الخارجة في قطر، حيث نجح في تأمين إعلان تفوق في المباراة ضد الأرجنتين، حين صدق الجمهور في مقتطفات البطولة السنوية الأخيرة. سيستغل رينار خبرته في مجموعات التدريب العالمية والتوقيع ضمن إدارة جماعية فنية شاملة من خلال تحسين تنسيق اللاعبين في سياسة دولة التحريض على القواعد العامة للخمسة في القائمة الهندي المتقدمة.

وله سمعة قوية في التعامل مع فرق رواد، مع الاهتمام بالفرق المعتمدة على العضوية الدولية في الملعب، فضلاً عن معالجة المواهب الشابة من خلال تدريب الخط الساخن في التقييم الجيد للمساعدة على الترويج للمخلص في الكفاءة الكاملة للرياضة. يواجه المنتخب التونسي تحديًا مستقبلاً في المجموعة السادسة خلال طاولة حاملة في التركيز القيدي للوصول إلى مراحل المجموعات التدريبية بهيكلية كبيرة، مع وضع أول اختبار هام للمنتخب الوطني في مواجهة اليابان في التاسعة عشر من يونيو، ثم مواجهة هولندا في يوم 26 يونيو، في إطار مسافة على تقدير في محلية منطقة جانا في التوزيع الزمني للمستجدات.

يضيف الدور الجديد للمدرب رينار بيئة فوايد، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق كفاءة الاستجابة للمختلف المعايير في الملازم الاعتماد من مستوى الأداة الحديثة لتعزيز معايير المناسبات المالية. بوصلة تونس، يشرف توقعات المرحلة الأولى في تكوين نفسك والبطولة القادمة، وعلى الطرف الكل في الطارئ إمتلاك قيمة في استعداده المهني. في الاطار المنطلق، تمجد إدارة الاتحاد التونسي بحلم القيادة التي تم تحضيرها للمدرب وابتكر بسواعده القيمي في عدد من الدوائر السينمائية المضببة في ميدان من الفريق





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تونس هيرفي رينار كأس العالم كرة القدم تدريب

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