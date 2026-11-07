الاتحاد المصري لكرة القدم يستبدل حسام حسن بـ علي ماهر مدربا للمنتخب

إعلان رسمي من اتحاد الكرة المصري عن إقالة حسام حسن وتكليف علي ماهر، مدرب سيراميكا كليوباترا، بتدريب المنتخب الوطني، في خطوة لتحقيق الاستقرار الفني.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا عن إيقاف حسام حسن من منصبه المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وإسناد المهمة إلى علي ماهر ، الذي يمارس حاليًا مهامه كمدرب لفريق سيراميكا كليوباترا في الدوري المحلي. جاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي بدأ صباح يوم السبت وواصل جلساته لدراسة الوضع الفني والإداري للفريق الوطني.

أسباب الإقالة والقرار الإداري

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الرسمي، الصادر مساء يوم السبت، على أولوية مصلحة المنتخب الوطني، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الفريق يمثل هدفًا لا يقبل التهاون أو التأجيل. جاء القرار في ضوء دراسة مفصلة لجميع الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، والتي ترتبت عليها تداعيات سلبية أثرت على الصورة الإيجابية للمنتخب واستقراره العام.

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وأوضح البيان أن مجلس إدارة الاتحاد، في إطار مسؤوليته الكاملة، قرر توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه الفني والإداري استنادًا إلى بنود العقد الموقع بينهما، مع تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة، وذلك تقديرًا للجهود التي قدمها خلال فترة توليه القيادة.

تفاصيل الانتقال القيادي الجديد

تولى مجلس الإدارة مسؤولية تكليف علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة مباشرة، مع طلب عرض تصور كامل لهيكل الجهاز الفني الذي سيدير الفريق في اللقاءات القادمة. يأتي هذا التغيير الإداري بعد أن كان الاتحاد قد جدد التعاقد مع حسام حسن حتى عام 2030، وذلك عقب النتائج المميزة التي حققها الفريق خلال مونديال 2026 الذي أقيم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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وكان حسام حسن قد قاد الفراعنة إلى دور الستة عشر في المونديال، قبل أن ودعهم اللقب بثمن نهائي أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب آنذاك بنتيجة مثيرة انتهت بـ 3 / 2. ورغم هذه النتيجة المؤلمة، إلا أن القرار الحالي يأتي بهدف ضبط أوضاع الفريق والتركيز على الأهداف القادمة.

الأهداف القادمة والتحضيرات

يستعد منتخب مصر حاليًا لخوض مباراتين حاسمتين خلال فترة التوقف الدولي المحددة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيواجه منتخب مالاوي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027. ستقام البطولة القارية في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا، مما يزيد من ضرورة توفر الاستقرار الفني والتماسك داخل الجهاز التدريبي.

وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد المصري لكرة القدم جماهيرهم وكل الداعمين للمنتخب الوطني إلى مواصلة مساندتهم والالتفاف حول الفريق في هذه المرحلة المهمة. ويشدد الاتحاد على أن هذا الدعم الجماعي سيُحدث فرقًا كبيرًا في دعم مسيرة المنتخب نحو تحقيق طموحات الجماهير والاستعداد النفسي والفني للمباريات الدولية القادمة.