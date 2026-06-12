الاتحاد للطيران و دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تعلنان عن تعاون لتقديم تأمين طبي مجاني لضيوف دوليين

تعاون بين الاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لتقديم تأمين طبي مجاني لضيوف دوليين. ويسري التأمين من يوليو إلى ديسمبر 2026، وتتولى "ضمان" إصداره وإدارته. وتشمل الخدمة الضيوف المسافرين الذين يستخدمون برنامج التوقف المجاني من الاتحاد للطيران.

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن تعاونها مع دائرة الثقافة وال سياحة في أبوظبي، لتوفير تأمين طبي مجاني من الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" لجميع الضيوف الدوليين المسافرين إلى أبوظبي على متن رحلات الاتحاد للطيران.

وتُجسّد طموح كل من الاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى أبوظبي، من خلال تقديم خدمات تتجاوز مجرد الرحلة، لضمان وصول كل زائر براحة بال وحماية كاملة. ويسري هذا التأمين من يوليو إلى ديسمبر 2026، وتتولى "ضمان" إصداره وإدارته، ويغطي الضيوف المؤهلين لمدة تصل إلى 15 يومًا في دولة الإمارات، ولا يتطلب الأمر تقديم أي طلب، حيث تمنح التغطية تلقائيًا مع كل تذكرة سفر مؤهلة من الاتحاد للطيران لأي مسافر إلى أبوظبي على متن رحلة تشغلها الاتحاد للطيران، بشرط أن تكون نقطة المغادرة ونقطة البيع خارج دولة الإمارات.

كما تشمل الخدمة الضيوف المسافرين الذين يستخدمون برنامج التوقف المجاني من الاتحاد للطيران لقضاء بعض الوقت في أبوظبي، وذلك طوال فترة إقامتهم، على أن تطبق الشروط والأحكام. وتُخفّف هذه المبادرة عن الضيوف عبء التفكير، وتُعزز من دوافعهم للحجز، وذلك استجابة للطلب المتزايد لزيارة أبوظبي وتعزيزاً لالتزام الاتحاد بجعل رحلة كل ضيف بغاية السهولة والروعة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إن أبوظبي تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس مدى تميز عروضها الثقافية والترفيهية الفريدة على مدار العام، وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتوفير تجربة متكاملة واستثنائية لزوارنا خلال جميع مراحل رحلتهم في الإمارة، ونتعاون مع الاتحاد للطيران لترسيخ معايير جديدة للتجارب السياحية، وضمان تقديم كرم ضيافتنا الأصيلة وأفضل الخدمات لزوارنا منذ لحظة حجز رحلتهم إلى أبوظبي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن أبوظبي تُعدّ واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم، ومهمتنا هي جعل الوصول إليها والإقامة فيها سلساً قدر الإمكان، وتوفير تأمين طبي شامل مع كل تذكرة طيران مؤهلة من الاتحاد للطيران يُمكّن ضيوفنا من التركيز كلياً على تجربة كرم الضيافة الإماراتية الاستثنائية التي تُقدّمها أبوظبي، هذا هو جوهر الاستثمار الحقيقي من قِبل شركة طيران ووجهة سياحية في خدمة زوارها.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين "ضمان"، إن هذه المبادرة تسهم في الارتقاء بتجربة الزوّار من خلال دمج خدمات التأمين الطبي الموثوقة بسلاسة ضمن مختلف مراحل رحلة السفر، وتفخر "ضمان" بدعم كلٍ من الاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتقديم تجربة متكاملة ومتميزة للزوار، ترتكز على إمكانية الوصول إلى واحدة من أوسع شبكات مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في الدولة، إلى جانب خدمات طبية عالمية المستوى





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتحاد للطيران، دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي،

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مدرب منتخب مصر يرفض إغراءات أهلي جدة: هدفي كأس العالم | صحيفة الخليجأكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أن عقده مع «الفراعنة» مستمر حتى 2026 وهدفه التأهل لكأس العالم 2026 ولا يفكر في الرحيل...

Read more »

العالالد الهنة لصد لرلم \u0639لس جنل ضوى 2024-2026 ١الانو ومن 1 ضن 2026 شلفال 5% مور هدلةاكلر لفوج ومن 1 نن 2026و والد الموك ولسلالنال بلموك جلانى 5% مور ٌلكنىى صلفالانو 2026 ومن 31 ص للْیوة 1 صز 2024 ومن سالنى 52خسة للعوفمومنی رلقكنى

Read more »

تعرف إلى أكبر نتيجة ساحقة في تاريخ كأس العالم!أيام قليلة تفصلنا عن النسخة الـ23 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

Read more »

فلقراز ࠀاغم ࠰فلي ࠂلت 2026 كلخ الظقمل هلصل بلـبل ولَقل مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة.رلقراز ࠀاغم ࠂلت 2026 كلخ الينلد ࠉلَملٌن اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا قىز ولٌيم هلصل ؘنرل ࠠلَملٌن اللَنٌغم هلصل مللائ ࠠلَمش الونلٙ 1994 ولنل 2002 موهلُ 2026

Read more »

حاكم عجمان يصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية لتعزيز كفاءة العمل الحكوميأصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، ويبدأ العمل به من 1 سبتمبر 2026.

Read more »

نهاية العام الدراسي 2025-2026أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نهاية العام الدراسي 2025-2026 وبداية العام الجديد 2026-2027

Read more »