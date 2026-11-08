الاتحاد الإماراتي للشطرنج: استضافة بطولة الشباب العالمية حققت مكاسب تنظيمية وتحكيمية ضخمة

أكد اتحاد الإمارات للشطرنج أن استضافة النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات عززت مكانة الدولة كوجهة عالمية وحققت تطوراً في الكوادر المحلية.

أكد اتحاد الإمارات للشطرنج أن استضافة النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، شكلت محطة استراتيجية مهمة لتعزيز المكتسبات الفنية والتنظيمية للدولة. وقد ساهمت هذه البطولة العالمية في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة دولية رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مما يعكس القدرات المؤسسية المتنامية في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع جهود مستمرة من الجهات المعنية لتحويل الدولة إلى مركز جذب للبطولات العالمية، حيث توضح النتائج المحققة قدرة المؤسسات المحلية على تقديم خدمات عالية الجودة تلبي المعايير الدولية. كما أن التركيز على فئة الشباب والفتيات يعكس رؤية طويلة الأمد لتطوير اللعبة وجعلها جزءاً من النسيج الرياضي الوطني الشامل.

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تطوير الكوادر وتحفيز اللاعبين الشباب

أكد محمد وسيم خياطة، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن البطولة التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع البنك الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج، حققت مكاسب متعددة تتجاوز مجرد نتائج المنافسات الرياضية. وأشار إلى أن هذه الفعالية أسهمت بشكل مباشر في تطوير اللاعبين الشباب وتأهيل الكوادر الوطنية بشكل احترافي.

وأوضح خياطة أن استضافة هذا الحدث العالمي أتاح للاعبين الإماراتيين فرصة نادرة للاحتكاك بنخبة من أبرز المواهب الشابة على مستوى العالم. كما مكنتهم من التعرف إلى مدارس شطرنجية متنوعة وأساليب لعب مختلفة، وهو ما يمثل قيمة فنية كبيرة تسهم في صقل مهاراتهم ورفع مستوياتهم التنافسية. وأشار إلى أن النتائج المتميزة التي حققها اللاعبان راشد الحمادي ومريم القبيسي تعكس أهمية المشاركة في مثل هذه البطولات.

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تأهيل الحكام وتطبيق المعايير الدولية

امتدت المكاسب المحققة إلى الجانب التحكيمي بشكل ملحوظ، حيث أتيحت الفرصة للحكام الإماراتيين للعمل ضمن منظومة بطولة عالمية تحت إشراف البنك الدولي للشطرنج. وقد اكتسبوا خبرات عملية في إدارة المنافسات وفقاً للوائح والمعايير الدولية المعتمدة، مما يعزز من كفاءتهم في المهرجانات المستقبلية.

وأشاد محمد وسيم خياطة بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الحكام برئاسة الدكتور سلطان الطاهر. وقد شارك في هذه اللجنة مجموعة من الكفاءات الوطنية المتميزة، وهم الحكام عبدالله علي وعلي عبدالعزيز ونواف المنصوري ومنال الحمادي وأحمد النعيمي وموزة المعمري. وأكد أن الاستثمار في تأهيل هذه الكفاءات يمثل ركيزة أساسية لاستدامة تطور اللعبة.

نجاح تنظيمي يعكس البنية التحتية المتطورة

أكد أن الجانب التنظيمي يُعد من أبرز المكاسب التي خرجت بها البطولة، حيث تطلب تنظيم حدث عالمي بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الدول المختلفة مستوى عالياً من التنسيق والتخطيط. وقد وفرت هذه التجربة للكوادر الوطنية فرصة عملية لتطوير قدراتها في إدارة التفاصيل الفنية واللوجستية المعقدة.

وأوضح خياطة أن نجاح الاستضافة يعكس ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية متطورة وإمكانات بشرية وتنظيمية مؤهلة. كما أثبتت القدرة على تقديم بطولات وفق أعلى المعايير العالمية، مما عزز الثقة الدولية بقدرات الدولة على استضافة الأحداث الكبرى. وأشار إلى أن هذه النجاحات تفتح المجال أمام استضافة المزيد من الأحداث العالمية والقارية، بما يعزز مسيرة الشطرنج الإماراتي ويمنح لاعبيه وكوادره فرصاً متواصلة للتطور والتميز.