الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل تعديل قانون المنظمات غير الحكومية

دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية لإلغاء العقبات القانونية أمام عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، تحسباً لتوقف المساعدات الحيوية في غزة والضفة الغربية.

أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً يندد بقرارات حكومية إسرائيلية جديدة تؤثر سلباً على عمل المؤسسات الدولية، حيث طالب بشكل مباشر بتعديل قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية الذي اعتبره عقبة رئيسية أمام العمل الإنساني. جاء هذا الطلب في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية، وتحديداً قطاع غزة و الضفة الغربية ، أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب تدخلاً سريعاً من قبل الجهات المعنية لضمان استمرار تدفق الدعم الضروري للسكان المدنيين.

مطالب بتعديل القانون الإسرائيلي الراهن

تناول البيان المشترك الصادر عن ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كيا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، والمفوضة المكلفة بإدارة الأزمات حاجة لحبيب، الوضع الدقيق للمرافق الدولية العاملة في المنطقة. أكد المسؤولون الأوروبيون أن الإطار القانوني الحالي الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية يعيق بشكل حاد قدرة المنظمات الإنسانية على تنفيذ مهامها، مما يستدعي تعديلاً عاجلاً للقوانين التي تنظم نشاطها.

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وتابع البيان أن هذه التعديلات القانونية والإدارية ليست مجرد إجراءات بيروقراطية، بل تشكل تهديداً مباشراً لاستمرارية وجود المنظمات الدولية في المنطقة. إذا استمرت هذه القيود، فقد تضطر هذه المنظمات إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية، وهو سيناريو قد يؤدي إلى توقف كامل لخدمات أساسية لا غنى عنها، مثل توزيع الغذاء وتوريد الأدوية وتوفير المياه النظيفة والمأوى الآمن للمحتاجين.

تدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة

شدد ممثلو الاتحاد الأوروبي على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يسير في مسار تصاعدي نحو التدهور الخطير، وسط استمرار معاناة المدنيين الذين يواجهون نقصاً حاداً في الموارد الأساسية. وأشاروا إلى أن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة بلغت مستوياتها القصوى، مما يجعل أي عرقلة إضافية لعمل الجهات الخدمية أمراً غير مقبول دولياً، خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي يزيد من حدة المعاناة.

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وأضاف البيان أن ضعف البنى التحتية الأساسية يفاقم من الأزمة الحالية، حيث يعاني السكان من صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الطبية والاجتماعية. إن استمرار العقبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في العمل يؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية من قبل الحكومة الإسرائيلية لكسر هذه الجمدة وضمان تدفق المساعدات دون عوائق.

دعوة لضمان الوصول الآمن للمساعدات

حث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات فورية ومستمرة لضمان وصول آمن وكبير للمساعدات عبر جميع المعابر والطرق المتاحة. طالب البيان برفع كافة العقبات التي تحول دون عمل المنظمات الدولية وشركائها من الأمم المتحدة، وذلك لضمان إيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في كل من غزة والضفة الغربية دون تأخير أو عراقيل إدارية.

وطالب الممثلون الأوروبيون بتحقيق وصول غير مشروط ومفتوح لجميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، مشيرين إلى أن ذلك يمثل التزاماً أساسياً وفقاً للقانون الدولي الإنساني. أكد البيان أن أي قيود مفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني أو على شحنات الإمدادات تضر بالمصلحة العامة وتزيد من معاناة السكان المدنيين في وقت يحتاجون فيه أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم المستمر.

استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل

يأتي هذا البيان في إطار دعوات متكررة من قبل دول ومؤسسات دولية متعددة تطالب الحكومة الإسرائيلية باحترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل. شدد المسؤولون الأوروبيون على ضرورة إزالة أي شروط تعيق تقديم المساعدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، مؤكدين أن ذلك ليس خياراً بل التزاماً قانونياً وأخلاقياً.

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وختاماً، أكد الاتحاد الأوروبي على أن استمرار وضع هذه العقبات يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويفاقم معاناة السكان، خاصة مع استمرار ضعف البنى التحتية الأساسية. ودعا إلى إنهاء هذا النوع من القيود بشكل نهائي لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية على الأرض، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب أي تطوير في هذا السياق ويتوقع تحركاً سريعاً لضمان حقوق السكان المدنيين.