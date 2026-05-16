الاتحاد الإماراتي لكرة السلة يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد التنزاني لكرة السلة

وقّع اتحاد الإمارات لكرة السلة برئاسة عبداللطيف ناصر الفردان، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع الاتحاد التنزاني لكرة السلة ، اشتملت المذكرة على تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحكيم وتطوير الإداريين، وكذلك التدريبات المشتركة للأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى التعاون فيما يخص المشاركات في بطولة دبي الدولية لكرة السلة .

تم توقيع الاتفاقية بحضور هاشم ثابت مانكا، رئيس الاتحاد التنزاني لكرة السلة واللاعب السابق في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، وسيمون جو ميروندو، أمين السر العام للاتحاد التنزاني لكرة السلة، والدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة السلة، والسيد أحمد مبارك، مدير المنتخب الأول. أكد عبداللطيف ناصر الفردان أن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد التنزاني لكرة السلة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز علاقات التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير منظومة كرة السلة على المستويين الفني والإداري.

وأضاف الفردان: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتحكيم وتأهيل الكوادر الإدارية، إلى جانب تنظيم المعسكرات والتدريبات المشتركة للأندية والمنتخبات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة في البلدين. وأشار إلى أن اتحاد الإمارات لكرة السلة يحرص على بناء شراكات فاعلة مع الاتحادات القارية والدولية، مؤكداً أن التعاون مع الاتحاد التنزاني سيسهم كذلك في تعزيز المشاركة والتنسيق في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي أصبحت واحدة من أبرز البطولات على مستوى المنطقة.

ووجّه الفردان الشكر إلى وفد الاتحاد التنزاني لكرة السلة على حرصهم على تعزيز التعاون المشترك، متمنياً أن تحقق الاتفاقية أهدافها المرجوة في خدمة وتطوير اللعبة





