في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع مؤسسة هونغ كونغ لتأمين ائتمان الصادرات خلال اجتماع اتحاد بيرن في طوكيو. تهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة دعم المصدّرين، تبادل البيانات الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة المؤسستين على تقييم المخاطر وتيسير التجارة العابرة للحدود. يأتي هذا التوقيع في إطار رؤية الإمارات 2031 لتنويع الاقتصاد ودعم المصدّرين، ويركز على بناء شراكات دولية قوية تربط بين أسواق الشرق الأقصى ومنطقة الشرق الأوسط.

في خطوة استراتيجية تعكس توجهاً متزايداً نحو التكامل الاقتصادي العالمي وتنويع مصادر النمو، أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توقيع مذكرة تفاهم رسمية مع مؤسسة هونغ كونغ ل تأمين ائتمان الصادرات.

يأتي هذا التوقيع بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، ودعم المصدّرين من كلا الطرفين، وفتح آفاق أوسع وجديدة أمام التبادل التجاري والاستثماري الذي يربط بين السوق الإماراتي النابض بالحياة ومنطقة هونغ كونغ المالية الكبرى. وقعت الأطراف هذه الاتفاقية الهامة خلال فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد بيرن العالمي، الذي استضافته العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من السادس عشر إلى التاسع عشر من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين، في حدث جمع نخبة من خبراء التأمين الائتماني وشركات ضمان الصادرات من مختلف أنحاء العالم.

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توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وهونغ كونغ

وقد ترأس الوفد الإماراتي في مراسم التوقيع برنار كاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، إلى جانب هيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب، في حين مثل الجانب الهونغ كونغي تيرينس تشيو، المفوض المسؤول في مؤسسة هونغ كونغ لتأمين ائتمان الصادرات. تهدف المذكرة إلى ترسيخ إطار عمل تعاوني قوي بين وكالتي ائتمان الصادرتين، مما يتيح لهما توظيف خبراتهما المتراكمة ومعرفتهما العميقة بالأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من شبكات علاقاتهما المؤسسية الواسعة لتيسير عمليات التجارة العابرة للحدود.

كما تهدف إلى دعم الشركات والمؤسسات الراغبة في استكشاف الفرص التجارية المتاحة في كلا السوقين، من خلال توفير أدوات تقييم مخاطر دقيقة ومعلومات سوقية محدثة. وبموجب بنود المذكرة، سيتعاون الجانبان بشكل وثيق في تبادل المعلومات المتخصصة المتعلقة بتحليلات الأسواق، والبيانات الاقتصادية والمالية، والخبرات الفنية في مجال الاكتتاب وتقييم المخاطر. ويشمل هذا التعاون تبادل الرؤى والتحليلات بشأن مخاطر الأسواق ومخاطر المستوردين المحليين، مما يعزز بشكل كبير من قدرات المؤسستين على اتخاذ قرارات تجارية مدروسة ومستنيرة.

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وأكد برنار كاري أن هذه المذكرة تمثل إطاراً متيناً لتعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة متكاملة لدعم المصدّرين والشركات العاملة في مجال التجارة الدولية، مع التركيز على الارتقاء بقدرات تقييم المخاطر وتوطيد العلاقات التجارية لاجتياز الحواجز غير الجمركية وتيسير التجارة المستدامة. من جانبه، أشار تيرينس تشيو إلى أن الشراكة بين المؤسستين تسهم في تعزيز الروابط المؤسسية بين هونغ كونغ ومنطقة الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى ربط ممرات التجارة العالمية الحيوية ببعضها البعض.

توسيع آفاق التعاون التجاري وتقييم المخاطر

وأضاف أن الجمع بين خبرات المؤسستين في مجال الاكتتاب ورؤيتهما الاستراتيجية للأسواق الإقليمية يعمل على إرساء إطار متين للحد من المخاطر، يدعم النمو التجاري المستدام في كلتا المنطقتين، ويسهم بشكل فعال في تعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي ريادة لإدارة سلاسل الإمداد ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية. وتشمل مجالات التعاون المحددة في الاتفاقية أيضاً تبادل المعرفة عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة للكوادر البشرية، وإجراء زيارات ثنائية للتعرف على أفضل الممارسات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تسويقية مشتركة تهدف إلى التعريف بخدمات تأمين ائتمان الصادرات والترويج لها في كلا السوقين.

كما تتضمن الاتفاقية تبادل الفرص التجارية والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يعكس التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتوسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية الدولية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً طبيعياً لنهج الشركة في تعزيز الدعم المقدم للمصدّرين في دولة الإمارات، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية، والإسهام في مواصلة نمو التجارة غير النفطية وتنويع روافدها، تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031.

دعم الصادرات وتعزيز النمو التجاري غير النفطي

يذكر أن مؤسسة هونغ كونغ لتأمين ائتمان الصادرات هي وكالة حكومية تعمل على تشجيع الصادرات الهونغ كونغية وحماية المصدّرين من مخاطر عدم السداد، بينما تُعد الاتحاد لائتمان الصادرات الهيئة الوطنية المعنية بضمان الصادرات في دولة الإمارات. ويُنتظر أن يؤدي هذا التعاون إلى زيادة تدفق البضائع والخدمات بين البلدين، مما يعزز من مكانة الإمارات كمنصة لوجستية وتجارية عالمية، ويدعم خطط هونغ كونغ للحفاظ على ريادتها في التجارة الدولية.