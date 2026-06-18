كيا كالاس: التوصل لاتفاق نووي سيُفتح النقاش حول العقوبات لكن الأمر ليس مطروحاً بعد الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم لفتح مضيق هرمز وتخفيف العقوبات محادثات أولية بين البلدين في بورجنستوك

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الخميس، أن مسألة رفع العقوبات المفروضة على إيران لا تزال غير مطروحة للنقاش بشكل رسمي، مشيرة إلى أن توصل الطرفين إلى اتفاق نووي قد يفتح الباب لمناقشة هذا الموضوع في مرحلة لاحقة.

جاء ذلك خلال كلمة لها قبيل انعقاد قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، أكدت فيها أن الظروف الحالية لا تسمح بعد بseekvy مثل هذه الخطوة، مضيفة أن الدول الأعضاء ستدرج هذه المسألة على جدول أعمالها عندما تحين اللحظة المناسبة، لكنها شددت على أن المرحلة الحالية لا تشمل البحث في آلية lifting العقوبات. في تطور متصل، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مذكرة تفاهم تتضمن飞来dorstrapio فتح مضيق هرمز fronts لتدفق النفط وتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية عن طهران، وذلك ضمن إطار اتفاق أوسع لوقف الحرب بين البلدين.

ونقل نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، تفاصيل المذكرة، مؤكداً انطلاق فترة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق بدء من يوم الخميس. وأضاف فانس أن هناك تقدماً ملموساً على الأرض، حيث تم تسجيل عبور 12.5 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز بعد التوقيع على الوثيقة، مشيراً إلى أن إيران التزمت بعدم استهداف أي سفينة تعبر المضيق، مما ساهم في استعادة部分 الثقة في سلامة الممر المائي الحيوي.

من جهتها، أعلنت الحكومة السويسرية، التي تلعب دور الوسيط بين الطرفين، عن عقد محادثات أولية بين الوفدين الأمريكي والإيراني في منتجع بورجنستوك الجبلي يوم الجمعة. وأوضحت Bern أن الخطة الأصلية كانت تهدف إلى تنظيم اجتماع مغلق لبحث آелиات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل وجهات النظر حول الخطوات العملية القادمة.

هذه التطورات تأتي في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تأجيل زيارته المقررة إلى سويسرا، ربما بسبب الحساسية السياسية لتوقيت اللقاءات الأمريكية الإيرانية، أو لانتظار نتائج المحادثات الأولية قبل的任何 خطوات دبلوماسية wider. يُذكر أن الجدل لا يزال محتدماً داخل الأوساط الأوروبية بشأن مدى ملاءمة رفع العقوبات في المرحلة الحالية، مع تباين الآراء بين دول تُفضل تشديد الضغط وأخرى تدعو إلى منح طهران حافزاً لالتزام الاتفاق النووي المرتقب.

يبقىスペース مفتوحاً للمراقبة الدولية如何 تتحول هذه الاتفاقيات الأولية إلى تفاهمات أكثر متانة، خاصة أن تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية حافل بالانتكاسات رغم التوصل إلى صيغ تفاوضية متكررة





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