الاتحاد لائتمان الصادرات يعين برنار كاري رئيسا تنفيذيا بالإنابة لتعزيز الرؤية 2031

شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في الإمارات تعين برنار كاري رئيسا تنفيذيا بالإنابة لتدعيم الاستقرار المؤسسي وتمكين المصدّين الإماراتيين في الأسواق العالمية.

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عن تعيين برنار كاري في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وذلك عقب اعتماد مجلس الإدارة لهذا القرار الهام. جاء هذا التعيين خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ، الذي يشغل منصب وزير التجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة الشركة. يمثل هذا التحرك خطوة استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز استقرار كيان الشركة المؤسسي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

التعيين الجديد وآلية العمل الاستراتيجية

يأتي تعيين برنار كاري رئيسا تنفيذيا بالإنابة في إطار التوجه الواضح لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتعزيز استقرارها المؤسسي ومواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بدقة. يركز هذا النهج بشكل أساسي على تمكين المصدّرين الإماراتيين من خلال توفير الدعم اللوجستي والمالي الذي يحتاجونه للتوسع. كما تسعى الشركة عبر هذا التعيين إلى دعم نمو التجارة الخارجية غير النفطية بشكل مستدام وطويل الأمد.

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تسهم هذه الخطوة أيضاً بشكل مباشر في المساهمة الفعالة في تنويع الاقتصاد الوطني للدولة، بما يتماشى تماماً مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031. تهدف رؤية 2031 إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن قادر على مواجهة التحديات، ويعتبر تعزيز قطاع الصادرات غير النفطية ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير. تعمل الشركة الآن على ترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات عملية ملموسة.

مواقف أصحاب المصلحة وأولويات المجلس الإداري

رحب مجلس الإدارة بشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بالتعيين الجديد، مؤكداً على أهمية مواصلة تطوير قدرات الشركة بشكل مستمر. أكد المجلس أيضاً على ضرورة توسيع الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، بما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على التعامل مع المتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية. يعتبر هذا التكيف مع تقلبات السوق عاملاً حاسماً لضمان استمرارية النمو التجاري.

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يهدف تعزيز هذه الشراكات إلى تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة القصوى من الفرص التجارية الواعدة التي تظهر في مختلف القطاعات العالمية. يرى مجلس الإدارة أن وجود قيادة قوية ومستقرة هو العامل الأساسي لتحقيق هذه الطموحات وتعزيز الثقة في سوق الاستثمار والتبادل التجاري. يمثل الدعم المؤسسي حجر الزاوية في نجاح المبادرات التجارية الكبرى.

من جانبه، عبر برنار كاري عن اعتزازه الكبير بثقة مجلس الإدارة في تأهيله وخبرته للقيادة. أكد كاري عزمه العمل بشراكة وثيقة مع فريق الشركة المتخصص وشركائها الاستراتيجيين لترسيخ دورها كشريك موثوق في تمكين التجارة الدولية. يهدف هذا التعاون الوثيق إلى بناء جسور تجارية قوية تخدم الاقتصاد الوطني وتحمي المصدّرين من المخاطر المحتملة.

التأثير المباشر والخطوات القادمة للتنفيذ

أشار برنار كاري إلى أن المرحلة المقبلة ستركز بشكل مكثف على تحويل الأولويات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. سيركز عمله على تطوير حلول مبتكرة لتأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات، مما يوفر مرونة أكبر للمصدّرين الإماراتيين. يسعى هذا النهج إلى تمكين المصدّرين من التوسع في الأسواق العالمية بثقة عالية وقدرة على الصمود أمام التحديات.

تواصل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تطوير منظومة حلولها التأمينية والتمويلية المتكاملة لتواكب تطلعات القطاع الخاص. تعمل الشركة على توسيع نطاق شراكاتها لدعم الشركات الإماراتية في قطاعات استراتيجية بالغة الأهمية. تشمل هذه القطاعات الحيوية الصناعة الثقيلة، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة والابتكارية.

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تهدف هذه التوسعات الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة الشركات الإماراتية على المنافسة محلياً ودولياً، وزيادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية الواعدة. يعمل برنار كاري في هذا المنصب الجديد على ضمان تحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة فعالة ومخططة للموارد والمخاطر. يبقى التركيز الأساسي على دعم النمو المستدام للاقتصاد غير النفطي وتحقيق تطلعات الرؤية الوطنية 2031 بكفاءة عالية.