يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم المراجعة السنوية لقوانين اللعبة المنظمة من فيفا يومي 18 و19 فبراير 2027 لمناقشة اللائحة الدولية لوكلاء كرة القدم والمستجدات القانونية.

يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم الحدث الدولي المرموق المراجعة السنوية لقانون كرة القدم فيفا 2027 ، والذي سيعقد يومي 18 و19 فبراير المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هذا المؤتمر السنوي المهم بمشاركة واسعة تضم ممثلي الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية، إلى جانب روابط الأندية المحترفة واللاعبين المحترفين ووكلاء كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

تفاصيل الحدث الدولي في فبراير 2027

تُعد المراجعة السنوية لقانون كرة القدم منصة دولية راسخة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ عام 2019 بهدف استعراض أبرز المستجدات القانونية والتنظيمية التي تشهدها اللعبة على الصعيد العالمي. تأتي نسخة عام 2027 لتناقش القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية التابعة لفيفا، فضلاً عن القضايا البارزة المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي كاس وغيرها من الهيئات القضائية والتحكيمية ذات الصلة بشؤون اللعبة.

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تتضمن الفعالية جلسات حوارية وعروضاً متخصصة يقدمها خبراء ومتخصصون من مؤسسات كرة القدم العالمية والأندية المحلية ومكاتب المحاماة الدولية والمنظمات الرياضية، بما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أحدث التطورات القانونية التي تؤثر بشكل مباشر في منظومة كرة القدم العالمية.

موضوعات القانون والوكلاء الجديدة

تركز المناقشات في هذه الدورة على عدداً من الموضوعات القانونية الحساسة والمهمة، من بينها آخر المستجدات المتعلقة بلائحة فيفا لوكلاء كرة القدم الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة غرفة المقاصة التابعة لفيفا التي تنظم عمليات التحويلات المالية. كما سيتم مناقشة لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم RSTP والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، إلى جانب استعراض أبرز اجتهادات ومحطات محكمة التحكيم الرياضي الأخيرة.

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تهدف هذه الجلسات المتخصصة إلى توضيح كيفية تأثير هذه التحديثات على الجانب العملي والإداري لفرق كرة القدم والوكلاء واللاعبين، مما يوفر بيئة غنية للنقاش حول كيفية تطبيق هذه القوانين بشكل عادل وشفاف في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

دور القيادة الإماراتية في دعم الرياضة

أكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن استضافة هذا الحدث الدولي تجسد الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمكانات المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الأسرة الدولية لكرة القدم. جاء ذلك في تصريح له أوضح فيه أن هذا الاحتضان يأتي امتداداً لمسيرة حافلة بالاستضافات الكروية الناجحة التي نفذها الاتحاد على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية في السنوات الماضية.

أوضح هزام الظاهري أن اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان يولي هذه الفعاليات أهمية كبرى واستراتيجية، لما توفره من منصات فريدة للتواصل المباشر مع صناع القرار والخبراء في المجال الرياضي. وأضاف أن تبادل الرؤى والتجارب بين المشاركين يصب بشكل مباشر في تطوير اللعبة بمختلف جوانبها القانونية والإدارية والتنظيمية، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للرياضة.

التأثير المستقبلي على اللعبة العالمية

يعتقد المسؤولون في الاتحاد أن الحدث سيستقطب متابعة واسعة من المهتمين بكرة القدم حول العالم، نظراً لأن الملفات القانونية التي سيطرحها الاتحاد الدولي خلالها ترسم ملامح مستقبل اللعبة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الرياضية الدولية. يحرص اتحاد الإمارات على توفير كل ما يلزم من دعم لوجستي وتنظيمي لخروج هذه النسخة بالصورة التي تليق بأهميتها الاستراتيجية ودورها في صياغة سياسات اللعبة.

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تأتي استضافة اتحاد الإمارات لكرة القدم لهذا الحدث الدولي في إطار تعزيز التعاون المستمر مع المؤسسات الكروية الدولية والقارية، ودعم تبادل المعرفة والخبرات القانونية بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع. يسهم هذا التعاون الوثيق في مواكبة التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها كرة القدم على المستوى العالمي، مما يضمن بقاء الاتحاد على اطلاع دائم بأحدث المعايير الدولية.