الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مفاوضات عضوية أوكرانيا ومولدوفا

أعلنت أوكرانيا أن الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مفاوضات عضوية البلاد ومولدوفا، فيما استأنفت روسيا اتصالاتها مع مسؤولين أمريكيين، وسط تصعيد في الهجمات بين البلدين. وأصدرت فرنسا تحذيراً من تزايد نشاط الطائرات العسكرية الروسيّة فوق منطقة البلطيق.

أعلنت أوكرانيا أن الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مفاوضات عضوية البلاد و مولدوفا ، فيما استأنفت روسيا اتصالاتها مع مسؤولين أمريكيين، وسط تصعيد في الهجمات بين البلدين.

وأصدرت فرنسا تحذيراً من تزايد نشاط الطائرات العسكرية الروسيّة فوق منطقة البلطيق. وأكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على إطلاق أولى المجموعات الأساسية من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل الأوروبي. وأضافت أن بلادها باتت أقرب خطوة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن كييف تواصل التقدم نحو هذا الهدف. وذكرت أن بلادها باتت أقرب خطوة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن كييف تواصل التقدم نحو هذا الهدف.

وفي المقابل، أعلن كيريل ديميترييف، المبعوث الروسي للاستثمار، أن موسكو ستجري، خلال الأسبوع الجاري، اتصالات مع المفاوضَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وكان المفاوضان قد شاركا في جهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا قبل أن تتوقف تلك المساعي في فبراير/ شباط الماضي. وأضاف أن موسكو ستجري، خلال الأسبوع الجاري، اتصالات مع المفاوضَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وكان المفاوضان قد شاركا في جهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا قبل أن تتوقف تلك المساعي في فبراير/ شباط الماضي.

وأكدت أن موسكو ستجري، خلال الأسبوع الجاري، اتصالات مع المفاوضَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وكان المفاوضان قد شاركا في جهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا قبل أن تتوقف تلك المساعي في فبراير/ شباط الماضي. وأعلنت السلطات الروسية مقتل أربعة أشخاص، وإصابة آخرين، في هجمات أوكرانية استهدفت منطقة غير سكنية في سيمفروبول في شبه جزيرة القرم. واعلن عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء استهداف مسيّرة أوكرانية قطار ركاب في شرق شبه الجزيرة.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن قواتها استهدفت مصنعاً للبارود في منطقة ريازان الروسية، مؤكدة أن الضربة أدت إلى اندلاع حريق على مساحة تجاوزت 400 متر مربع. وأضافت أن فرنسا رصدت ما وصفته بزيادة غير معتادة في نشاط الطائرات العسكرية الروسية فوق منطقة البلطيق.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية، جيوم فيرنيه، إن الطائرات الحربية الفرنسية المشاركة في مهمة حلف شمال الأطلسي لحماية أجواء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، نفذت 11 مهمة، خلال الأسبوع الماضي، تضمنت اعتراض طائرات روسية كانت تحلق من دون خطط طيران، أو اتصال لاسلكي. وأضاف أن الطائرات التي تم اعتراضها شملت مقاتلات مسلحة، وطائرات استطلاع ونقل، معتبراً أن تزايد هذه التحركات قد يعكس محاولة روسية لإظهار القوة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مولدوفا روسيا فرنسا

United States Latest News, United States Headlines