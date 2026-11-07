الاتحاد العربي يمنح الماجد سفيراً لبناء الأجسام في مصر

في حفل بالإسكندرية، اختار الاتحاد العربي لبناء الأجسام محمد الماجد سفيراً لدوره في تطوير الرياضة في الإمارات. تفاصيل التكريم والحضور.

منح الاتحاد العربي ل بناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد عبدالعزيز الماجد، نائب رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، منصب سفير الاتحاد، وذلك تقديراً لإسهاماته الكبيرة في تطوير رياضة بناء الأجسام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء هذا القرار الرسمي خلال افتتاح البطولة الأفريقية التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية، في حفل تكريمي كبير حضره نخبة من كبار المسؤولين الرياضيين والسياسيين في مصر والمنطقة العربية، حيث تم تكريم الماجد رسمياً لحضوره البارز في المشهد الرياضي.

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تفاصيل الحفل والجهات المنظمة

شهد حفل التكريم حضوراً لافتاً لمحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، والدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالإضافة إلى وليد رفاعي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة.

كما شارك في الحفل مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، وعدد آخر من القيادات الرياضية البارزة التي كانت تدير فعاليات البطولة الأفريقية المستضافة في مدينة الإسكندرية المصرية.

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مبادرات الماجد ودوره في الإمارات

سلّم الدكتور عادل فهيم درع الاتحاد الدولي إلى محمد عبدالعزيز الماجد، تقديراً لمبادراته الرياضية المتميزة وجهوده الكبيرة في إقامة البطولات التي تتيح للاعبين فرص المنافسة واكتساب الخبرات القيمة.

وتسهم هذه الجهود بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسة رياضة بناء الأجسام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز من مكانة الرياضة كشريحة رئيسية في المجتمع المحلي، ويوفر البيئة المناسبة لتنمية المواهب الشابة.

رؤى الماجد للتعاون الرياضي العربي

من جهته، أعرب الماجد عن اعتزازه الكبير باختياره سفيراُ للاتحاد العربي، معتبراً أن هذه الثقة الكبيرة تمثل حافزاً قوياً لمواصلة العمل الجاد على تطوير اللعبة الرياضية وتوسيع مجالات التعاون بين الاتحادات العربية المختلفة.

وأكد الماجد في تصريحاته أن هذا المنصب الجديد سيمكنه من إطلاق مبادرات جديدة تسهم بشكل فعال في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، مما يعزز من روح المنافسة الشريفة والتقدم الرياضي المشترك على المستوى العربي.

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آفاق التعاون المستقبلي في المنطقة

يأتي هذا التكريم في وقت تسعى فيه الاتحادات الرياضية إلى تعزيز الروابط بين الدول العربية من خلال فعاليات مشتركة مثل البطولة الأفريقية، مما يخلق بيئة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الرياضيين والمسؤولين.

ويتوقع من خلال هذا الشراكة الجديدة أن يشهد قطاع بناء الأجسام واللياقة البدنية في المنطقة نقلة نوعية في المستويات التقنية والتدريبية، خاصة مع تركيز الجهود على دعم الناشئين وتطوير البنى التحتية الرياضية.