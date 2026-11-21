كشف أنطونيو كوستا عن مقترح لخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار 204 مليار يورو، مدعوماً بضريبة رقمية جديدة على الشركات العملاقة لتعزيز الكفاءة قبل انتهاء عام 2024.

أعلن أنطونيو كوستا ، رئيس المجلس الأوروبي، عن طرح مقترح رسمي يهدف إلى خفض حجم الميزانية المستقبلية للاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الحزمة المالية خلال العام الجاري. يستند هذا الطرح إلى رغبة التكتل في التوافق على إنفاق مرن يتناسب مع الأولويات الجديدة، وسط ضغوط متزايدة من عدة دول أعضاء تطالب بمزيد من التقشف المالي في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

خفض الميزانية واستجابة للدول المقتصدة

يقتضي المقترح الذي قدمه أنطونيو كوستا في بروكسل يوم السبت، إجراء تخفيضات جوهرية في بنود الإنفاق، حيث ينص على خفض الميزانية بمقدار 204 مليار يورو، ما يعادل 224 مليار دولار، مقارنة بخطة الميزانية الأصلية التي كانت مدعومة في السابق. يأتي هذا التخفيض الكبير كاستجابة مباشرة ومتناسبة مع مطالب مجموعة من الدول الأعضاء المعروفة بسياساتها المالية المحافظة، والتي شُكّلت فيما يُعرف بمجموعة "الدول المقتصدة". وتتألف هذه المجموعة الضاغطة من ألمانيا والنمسا والسويد وفنلندا وهولندا والدنمارك، اللواتي طالبن بشدة بضرورة اعتماد ميزانية أكثر تقشفاً ومسؤولية لضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للتكتل الأوروبي. وقد أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التوافق مع مطالب هذه الدول السبع يمثل عاملًا حاسمًا في إعادة صياغة الهيكل المالي للاتحاد الأوروبي.

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آلية الضريبة الرقمية الجديدة

لتعويض جزء من العجز المتوقع أو لتوفير مصادر تمويل بديلة، يتضمن المقترح الذي عرضته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فرض ضريبة رقمية جديدة تستهدف الشركات التقنية العملاقة. تهدف هذه الآلية المالية إلى تقليل الاعتماد على الإسهامات الوطنية المباشرة من قبل الدول الأعضاء، وذلك من خلال فرض رسوم على العائدات المتولدة من النشاط الرقمي.

وبموجب الأحكام الواردة في هذا الاقتراح، ستصبح الشركات الكبيرة ملزمة قانونياً بدفع نسبة قدرها 3% من عائداتها الناشئة عن الإعلانات الإلكترونية، وتقديم خدمات المنصات الرقمية، والاستفادة التجارية من بيانات المستخدمين. يُعد هذا المعدل نسبة ثابتة تستهدف شريحة محددة من قطاع التكنولوجيا لضمان العدالة الضريبية.

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تشمل هذه الضريبة فقط الكيانات التي تحقق عائدات رقمية تتجاوز 50 مليون يورو داخل سوق الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى شرط إضافي يتمثل في أن تتجاوز عائداتها السنوية العالمية إجمالاً 750 مليون يورو. يستهدف هذا العتبات المالية الدقيقة لضمان تأثير الضريبة على اللاعبين الكبار فقط في السوق الرقمي العالمي.

انتقادات وجهود التوافق قبل الانتخابات

على الرغم من الطموحات الإصلاحية، لاقى هذا الاقتراح انتقادات حادة من قبل دول عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، التي حذرت من أن هذه الخطة قد تجازف بتقويض جهود التكتل الرامية إلى تعزيز قدرته التنافسية مقارنة بنظرائه الدوليين في السوق العالمي. يرى المعارضون أن التخفيض قد يحد من قدرة الاتحاد على الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى تمويل ضخم.

من الناحية الإجرائية، يجب إنهاء الميزانية طويلة الأجل التي تحكم إنفاق الاتحاد الأوروبي للفترة من عام 2028 وحتى 2034، قبل حلول نهاية عام 2027. ومع ذلك، يسعى أنطونيو كوستا بنشاط إلى الوصول إلى اتفاق سياسي قبل نهاية هذا العام الحالي، وهو ما يعززه رغبته في ختم هذه المرحلة قبل استحقاقات ديمقراطية مهمة.

يعتبر التوقيت الحالي دقيقاً للغاية، حيث تستعد عدة دول داخل التكتل لإجراء انتخابات حاسمة تؤثر بشكل مباشر على مسار المفاوضات، بما في ذلك الانتخابات المقررة في فرنسا وبولندا. يمكن أن تغير النتائج السياسية في هذين البلدين الديناميكيات التفاوضية وتؤثر على مواقف الدول المقتصدة أو المؤيدة للإنفاق الكبير.

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تصريحات كوستا والرؤية المستقبلية

في إحاطة صحفية عقدوها في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أكد أنطونيو كوستا أن هذه الميزانية مصممة بدقة لتلائم طموحات القارة الأوروبية المستقبلية. وصف كوستا المقترح بأنه ملائم وقادر على مواجهة التحديات المعقدة التي تواجه مجتمعاتنا اليوم، مما يعكس التزامه بإيجاد حل متوازن يجمع بين الانضباط المالي والقدرة على الاستثمار.

تشير هذه التطورات إلى مرحلة انتقالية حساسة في المالية الأوروبية، حيث يحاول صناع القرار التوفيق بين رغبات الدول المانحة للتقشف والرغبة في الحفاظ على قوة تنافسية أوروبية موحدة. ستعكف الأطراف المعنية على مراجعة التفاصيل الدقيقة للصيغ المالية المقترحة في الأشهر المقبلة لضمان التوافق النهائي.