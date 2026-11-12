الاتحاد للتأمين يعلن عن نمو حاد في الأرباح خلال 9 أشهر من 2026

تقرير شامل عن النتائج المالية لشركة الاتحاد للتأمين لعام 2026، التي سجلت ارتفاعاً في الأرباح والإقساط بنسب مضاعفة، مع تعزيز الاستراتيجيات الرقمية.

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين ، خلال يوم الخميس المحدد في تاريخ النشر، عن كشف الستار عن نتائجها المالية المفصلة للفترة المتقدمة التي انتهت في الثلاثين من سبتمبر عام 2026. وتبرز هذه البيانات نموًا غير مسبوق في الأرباح، مما يعكس بوضوح نجاح الاستراتيجية طويلة المدى التي تضع نهجًا اكتتابيًا منضبطًا في صلب عملها. يركز هذا النهج بشكل مستمر على تحقيق معدلات نمو مربحة ومستدامة، تضمن استقرار الشركة في ظل التقلبات الاقتصادية المحتملة.

تفاصيل النمو المالي والإيرادات القياسية

سجلت شركة الاتحاد للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قفزة نوعية في أرباح الاكتتاب، حيث ارتفعت بنسبة مئوية تصل إلى 28 بالمائة. وبلغت قيمة هذه الأرباح 27.67 مليون درهم، مقارنة بـ 21.60 مليون درهم التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام السابق 2025. هذا الارتفاع الدقيق يعكس كفاءة عالية في إدارة المحافظ التأمينية وتقليل الخسائر المحتملة.

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وبالنسبة لإجمالي الأقساط المكتتبة، سجلت الشركة أيضًا نمواً ملحوظاً بنسبة 25 بالمائة، ليصل الحجم الإجمالي إلى 602 مليون درهم. وفي المقابل، كانت الأقساط في الفترة المماثلة من عام 2025 تساوي 480 مليون درهم فقط. يشير هذا التوسع في الأقساط إلى زيادة الطلب على الخدمات التأمينية المقدمة من الشركة، وتعزيز حصتها السوقية في القطاع.

ارتفاع صافي الربح قبل وبعد الضريبة

في جانب صافي الربح قبل الضريبة، سجلت شركة الاتحاد للتأمين ارتفاعاً بنسبة 21 بالمائة، ليصل الصافي إلى 42.97 مليون درهم. وكان هذا الرقم في الفترة المماثلة من عام 2025 عند مستوى 35.60 مليون درهم. يعزز هذا الرقم قدرة الشركة على إعادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، مما يوسع من قاعدة عملائها بشكل أكبر.

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كما تحقق الشركة زيادة بنسبة 15 بالمائة في صافي الربح بعد خصم الضرائب، حيث وصل إلى 39.1 مليون درهم. وعلى النقيض من ذلك، كان صافي الربح في الفترة نفسها من العام الماضي 2025 عند 34.0 مليون درهم. يؤكد هذا الأداء المتين على الجاذبية الاستثمارية للشركة والقدرة على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات

واصلت شركة الاتحاد للتأمين خلال هذه الفترة الزمنية تعزيز خدماتها الرقمية بشكل مكثف، مع الارتقاء المستمر بمستوى خدمة العملاء. كما طورت الشركة عملياتها الداخلية بدقة عالية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة التشغيلية الشاملة. تهدف هذه الخطوات إلى تحسين تجربة المتعاملين وضمان سرعة الاستجابة لمختلف الطلبات والتأمينات.

بسبب مركزها المالي القوي والراسخ، تحظى شركة الاتحاد للتأمين بمرونة عالية، تتيح لها الاستفادة القصوى من فرص النمو المتاحة في سوق التأمين الإماراتي. وتستمر الشركة في تحقيق نمو مستدام، مع الالتزام بنهج حكيم في إدارة المخاطر المالية والتشغيلية. وتظل الأولوية العليا هي تعزيز القيمة طويلة الأجل لجميع المساهمين المعنيين.