الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جمركية جديدة على الطرود الواردة من الصين

الاتحاد الأوروبي يطبق رسم مناولة جديد بقيمة 2 يورو على الطرود القادمة من الصين للحد من التدفق الجمركي وتخفيف الأعباء على السلطات.

بدأ الاتحاد الأوروبي ، يوم الأحد، سريان مفعول رسم مناولة جديد بقيمة 2 يورو على كل الطرود الواردة من خارج حدود دوله الـ27 الأعضاء. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من التدفق المتزايد للشحنات منخفضة التكلفة، لا سيما تلك القادمة من الصين، بهدف تخفيف العبء التشغيلي الهائل على السلطات الجمركية الأوروبية. ويضاف هذا الرسم الجديد إلى الرسوم الجمركية القائمة التي تبلغ قيمتها 3 يورو على الطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وهي الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل في يوليو الماضي من العام الجاري.

تفاصيل الرسوم الجديدة وآليات تطبيقها

يُحتسب رسم المناولة الجديد على كل فئة مختلفة من المنتجات يتم تضمينها داخل الطرد الواحد، بغض النظر عن القيمة الإجمالية للشحنة. وبناءً على هذه القاعدة، إذا احتوى الطرد على عشرة قمصان من النوع نفسه، فإنه يخضع لفرض رسم واحد بقيمة 2 يورو. في المقابل، يرتفع المبلغ إلى أربعة يورو إذا ضم الطرد قمصاناً وقبعات، نظراً لأن كل عنصر يمثل فئة منتج مختلفة، مما يعكس تعقيد عمليات الفرز والجمع.

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على الرغم من التأكيد الرسمي من جانب الاتحاد الأوروبي بأن هذا الرسم لن يتم فرضه بشكل مباشر على المستهلكين في نهاية الخط، فإن المتاجر الإلكترونية والبائعين الأجانب قد يختارون إدراج هذه التكلفة ضمن أسعار المنتجات النهائية. وفي هذا الصدد، حذرت منظمة المستهلكين الأوروبية المعروفة باسم BEUC من احتمال تحميل المشترين هذه التكلفة الإضافية عند إتمام عملية الشراء عبر الإنترنت.

شددت المنظمة على ضرورة أن تظهر متاجر التجارة الإلكترونية السعر الإجمالي للطرد مقدماً وفقاً لقواعد التكتل الأوروبية، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين من أي رسوم خفية قد تظهر في المراحل الأخيرة من الدفع.

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الوضع الجمركي وحجم الواردات من الصين

يأتي هذا القرار التنظيمي في ظل ارتفاع كبير ومقلق في واردات الطرود الصغيرة إلى المنطقة الأوروبية. فقد استقبل الاتحاد الأوروبي نحو 6 مليارات طرد خلال العام الماضي، جاء قرابة 93 في المئة منها بشحنات منخفضة القيمة قادمة من الصين. وقد تم شحن معظم هذه البضائع عبر منصات تجارية إلكترونية كبرى ومحددة مثل علي إكسبريس وتيمو.

ترى المفوضية الأوروبية أن هذا التدفق الضخم يفرض أعباء متزايدة ومعقدة على عمليات الفحص والمعالجة الجمركية الروتينية. بالإضافة إلى الأعباء اللوجستية، تشير السلطات إلى وجود مخاطر متعلقة بدخول منتجات غير آمنة أو غير مطابقة للمعايير الأوروبية الصارمة، لا سيما فيما يتعلق بالألعاب والأجهزة الصغيرة والسلع الاستهلاكية اليومية.

وأشارت السلطات الجمركية المختصة إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في واردات الطرود الصغيرة بنحو 64 في المئة منذ تطبيق رسم يوليو الماضي. ومع ذلك، أكدت أن الوقت لا يزال مبكراً لاستخلاص نتائج نهائية وحاسمة بشأن الأثر الكامل للرسوم على حركة التجارة العامة وتغير أنماط الاستهلاك.

الاستقرار المستقبلي للرسوم الجمركية

يُطبق رسم المناولة الجديد بصورة دائمة وثابتة، على أن تخضع قيمته للمراجعة كل عامين لقياس مدى تناسبه مع التكاليف الفعلية للإجراءات الجمركية وتضخمها. في المقابل، تظل الرسوم الجمركية المؤقتة البالغة 3 يورو على الطرود منخفضة القيمة سارية حتى الأول من يوليو عام 2028.

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بعد هذا التاريخ المحدد، سيقوم الاتحاد الأوروبي بالانتقال إلى نظام التعريفات الجمركية المعتاد الذي يختلف حسب نوع المنتج، مما يشير إلى تحول جذري في طريقة تنظيم التجارة الإلكترونية مع الأسواق الخارجية. وقد تم توقيت هذه القرارات لتسبق مباشرة موسم التسوق الكبير الذي يشمل الجمعة البيضاء والاثنين الإلكتروني بالإضافة إلى عطلات نهاية العام، مما يضع ضغطاً تنظيمياً على البائعين والمستهلكين على حد سواء.