الاتحاد الآسيوي يفرض إيقافات وغرامات على شباب الأهلي والمقبالي في دوري أبطال آسيا

إعلان رسمي للاتحاد الآسيوي يوضح عقوبات النادي واللاعب بسبب سلوك غير لائق للجماهير وإلقاء زجاجة مياه على الحكام، مع تكبد غرامات إجمالية بلغت 22 ألف دولار.

في دويٍ ينتشر بين أروقة كرة القدم الآسيوية، أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق المتعلقة بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

جاء هذا الإعلان في 12 يونيو 2026، وقد تضمن مجموعة من العقوبات الصارمة الموجهة إلى نادي شباب الأهلي السعودي ولاعبه حمد عبد الله محمد سالم المقبالي. وبحسب ما جاء في البيان، فإن اللجنة قررت إيقاف المقـبـالي عن المشاركة في أربع مباريات متتالية، تشمل تلك الإيقافات المباراة التي تم فيها طرده تلقائيًا خلال مواجهه فريقه في الدور نصف النهائي من البطولة.

إلى جانب الإيقاف، فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دولار أمريكي على اللاعب، لتكون جزءًا من الإجراءات التأديبية المتبعة لضمان الالتزام بالأنظمة السلوكية للبطولة





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دوري أبطال آسيا شباب الأهلي حمد المقبالي غرامات اللجنة الانضباطية

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