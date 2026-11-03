الاتحاد الآسيوي يؤجل كأس آسيا 2027 وتحدد تاريخاً جديداً للمنافسة في السعودية

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس آسيا 2027 إلى موعد جديد يبدأ في ديسمبر 2027 بسبب ظروف لوجستية، مع انتظار موافقة الفيفا النهائية.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً عن تأجيل موعد استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد مراجعة شاملة للجدول الزمني السابق الذي كان يمتد من السابع من يناير إلى الخامس من فبراير لعام 2027.

وقد حدد الجهة المنظمة للبطولة الفترة الجديدة لاستضافة المونديال الآسيوي ابتداءً من الثالث والعشرين من ديسمبر لعام 2027، وحتى الحادي والعشرين من يناير لعام 2028، في خطوة تهدف لتجاوز التحديات الراهنة.

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أسباب التأجيل واللوجستيات

يعزو الاتحاد الآسيوي هذا القرار إلى الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة الحالية، والتي فرضت تحديات لوجستية معقدة وتعقيدات إدارية أثرت بشكل مباشر على حركة السفر والتنقل الدولي.

وأكد البيان الصادر عن الاتحاد الآسيوي يوم الثلاثاء أن هذا القرار نتج عن مشاورات موسعة ووثيقة مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، وكذلك مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لضمان سير العمل.

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وأوضح المسؤولون أن اللجنة المنظمة للبطولة وافقت مبدئياً على تعديل تاريخ إقامة هذه المسابقة القارية المرموقة، نظراً لصعوبة تنظيم المنافسات وفقاً للجدول الزمني الأصلي في ظل الاضطرابات القائمة.

الموافقة الدولية والتعاون

من المقرر رفع الموعد الجديد المقترح للبطولة مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على الموافقة النهائية والرسمية، لضمان انسجام الجدول مع الجداول الدولية.

أشاد الاتحاد الآسيوي بالتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بمواصلة العمل الجاد، لتقديم نسخة استثنائية من البطولة تليق بمكانة كرة القدم الآسيوية وتطلعات الجماهير الكبيرة.

أكد البيان استمرار التعاون الكامل مع اللجنة المنظمة والاتحادات الوطنية المشاركة، بالإضافة إلى شركاء البث والرعاة التجاريين، لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة عالمياً.

التأثير المستقبلي والخطط القادمة

يهدف العمل خلال المرحلة المقبلة إلى تقليل الآثار المترتبة على تغيير موعد البطولة قدر الإمكان، مع الحفاظ على جودة التنظيم وتذوق تجربة المنتخبات المشاركة والجماهير الحاضرة.

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تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس آسيا، بمشاركة نخبة منتخبات القارة، وسط ترقب واسع لقرارات الفيفا النهائية بشأن التواريخ المعدلة.

أشار المسؤولون إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان خروج الحدث القاري بالصورة التي تتناسب مع مكانته بوصفه أرفع مسابقات المنتخبات الوطنية للرجال في القارة الآسيوية.

من المتوقع أن يعلن الاتحاد الآسيوي أي مستجدات أو قرارات نهائية عبر قنواته الرسمية، بينما تركز الجهود حالياً على تهيئة البنية التحتية والتنظيمية للموعد الجديد.

تشير التوقعات إلى أن هذا التأجيل سيوفر وقتاً إضافياً للجان الفنية واللوجستية للاستعداد بشكل أفضل للتحديات المحتملة، مما يعزز فرص نجاح البطولة على جميع الأصعدة.