الإمارات تؤكد التزامها بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتركز على الدبلوماسية لضمان استقرار المنطقة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني حول مذكرة التفاهم، مشيدةً بجهود الرئيس ترامب. وشدّدت على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية مضيق هرمز، ودعت إلى استمرار المفاوضات لتحقيق استقرار طويل الأمد.

نظراً للإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها الثابت في دعم الحوار والدبلوماسية كوسيلة أساسية لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن ترحيبها بجهود الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الالتزام الكامل ببنود الاتفاق يُعد خطوة مهمة نحو ensuring وقف فوري وشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجيران، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الدولي. كما شددت الإمارات على أهمية حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، خاصة في مضيق هرمز، لما له من تأثير مباشر على الأمن والازدهار الاقتصادي العالمي.

ودعت الوزارة إلى مواصلة المفاوضات لتحقيق نتائج مستدامة، مؤكدة أن دعم الحوار يتوافق مع سياسة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وخلق بيئة مناسبة للتنمية والرخاء لشعوبها. وأشادت بالجهود الدبلوماسية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ساهمت في تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى هذا التفاهم





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