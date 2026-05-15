الإمارات تعزز شراكاتها الاستثمارية مع إيطاليا وأفريقيا خلال فعاليات إنفستوبيا العالمية بميلان

تقرير مفصل حول مشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان في إنفستوبيا العالمية، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثلاثي بين الإمارات وإيطاليا والدول الأفريقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والأمن الغذائي.

شهدت مدينة ميلان الإيطالية حدثاً اقتصادياً بارزاً تمثل في فعاليات إنفستوبيا العالمية، حيث شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في هذا المحفل الدولي الذي ضم نخبة من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وقادة الأعمال، والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا ومجموعة من الدول الأفريقية.

وفي كلمة استراتيجية ألقاها معاليه خلال الفعالية، أكد على الالتزام الراسخ لدولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي تتسم بالديمومة والقدرة على مواجهة التحديات العالمية. وأوضح معاليه أن الهدف الأساسي هو بناء جسور تعاون متينة تربط بين الإمارات وإيطاليا والأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، مما يسهم في خلق بيئة داعمة للنمو المشترك ويفتح آفاقاً استثمارية غير مسبوقة أمام القطاع الخاص في مختلف المجالات.

واستطرد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في حديثه مشيراً إلى أن النهج الإماراتي تجاه القارة الأفريقية ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لإرث تنموي عميق أرسى دعائمه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي آمن بضرورة دعم المشاريع الإنتاجية المستدامة التي تمكن المجتمعات المحلية وتحدث فرقاً حقيقياً في حياة الشعوب. وأكد معاليه أن الاستثمار الحقيقي من وجهة نظر الإمارات هو ذلك الذي يتجاوز الربح المادي المباشر ليحقق أثراً تنموياً طويل الأمد، من خلال بناء القدرات البشرية والتقنية.

وفي هذا السياق، استعرض معاليه مجموعة من القطاعات الحيوية التي تمتلك فرصاً واعدة للتعاون، وعلى رأسها التجارة الدولية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي. وسلط الضوء بشكل خاص على مبادرة الإمارات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، والتي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، مؤكداً أنها تعكس إيمان الدولة بقدرة التكنولوجيا الحديثة على دفع عجلة النمو الشامل والمستدام في أفريقيا، عبر تطوير حلول مبتكرة في قطاعات التعليم والزراعة والرعاية الصحية، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وفيما يتعلق بأخلاقيات التكنولوجيا، شدد معاليه على أن مستقبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يجب أن يرتكز على مبادئ الثقة والمسؤولية، مع الاحترام الكامل للأولويات الوطنية لكل دولة. وأوضح أن الشراكات التكنولوجية يجب أن تهدف إلى نقل المعرفة وتمكين المؤسسات المحلية في الدول الشريكة، مع ضمان سيادة البيانات والخصوصية والشفافية في الاستخدام.

وعلى هامش هذه الفعاليات، ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، بالتعاون مع سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، اجتماعاً موسعاً مع كبار الرؤساء التنفيذيين في إيطاليا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين الإمارات وإيطاليا وأفريقيا. وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من خطة ماتي لأفريقيا لتطوير مشاريع تنفيذية تجمع بين الخبرة الصناعية والتقنية الإيطالية، والمنصات الاستثمارية واللوجستية الإماراتية، والاحتياجات التنموية للأسواق الأفريقية، مما يعزز من فرص النمو المستدام.

من جانبه، قدم سعادة بدر جعفر كلمة رئيسية حملت عنوان من الثقة إلى الممرات: دولة الإمارات وإيطاليا والجغرافيا الجديدة للنمو، حيث استعرض من خلالها حالة الانفتاح الاقتصادي التي تميز دولة الإمارات ودورها كمركز عالمي لبناء ممرات استثمارية موثوقة. وأشار سعادته إلى أن القوة الاقتصادية للإمارات تستند إلى استراتيجية طويلة الأمد من التنويع والاستثمار في البنية التحتية والاستقرار المالي.

كما كشف عن أرقام تعكس عمق العلاقة الاقتصادية مع إيطاليا، حيث بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين حوالي 14 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بنمو سنوي قدره 19%، بالإضافة إلى استثمارات إماراتية في إيطاليا تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار أمريكي. واختتمت الزيارة بسلسلة من الاجتماعات الثنائية، من بينها لقاء مع معالي الدكتورة جوموكي أودووولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا، لبحث فرص التعاون التجاري، ولقاء مع السيد لورنزو أورتونا ممثل إيطاليا لعملية روما، لتنسيق الجهود الداعمة للتنمية في أفريقيا، مما يؤكد دور الإمارات كلاعب محوري في تعزيز الازدهار الاقتصادي العالمي والربط بين الأسواق عالية النمو





إنفستوبيا الاستثمارات الإماراتية التعاون الإيطالي الأفريقي الذكاء الاصطناعي للتنمية النمو الاقتصادي المستدام

