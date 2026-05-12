الإمارات لتعليم القيادة تتحول إلى الإمارات للتنقّل وتعلن عن رمز EMobility

تحولت 'الإمارات لتعليم القيادة' إلى 'الإمارات للتنقّل' وأقرت رمز 'EMobility' للتوسع بحلول تنقل ذكية ومستدامة ومجموعة شركات متخصصة.

تحولت ' الإمارات لتعليم القيادة ' إلى ' الإمارات للتنقّل ' وأقرت رمز 'EMobility' للتوسع بحلول تنقل ذكية ومستدامة ومجموعة شركات متخصصة. أعلنت شركة ' الإمارات لتعليم القيادة '، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز التداولي 'DRIVE', والتابعة لمجموعة '2 بوينت زيرو', الثلاثاء، عن تحولها إلى ' الإمارات للتنقّل ', بما يعكس توسع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من خدمات تعليم القيادة التقليدية، نحو منظومة تنقّل متكاملة.

وجاء الإعلان خلال مراسم قرع جرس التداول التي أُقيمت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، احتفاء باعتماد الرمز التداولي الجديد 'EMobility' بدلاً من الرمز السابق 'DRIVE'. ويُمثل هذا التحول محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الشركة، كما يعكس توجه مجموعة '2 بوينت زيرو' نحو بناء منصات متخصصة قادرة على تحقيق قيمة مضافة ونمو مستدام على المدى الطويل. يأتي ذلك من خلال توسيع نطاق أعمال الشركة نحو منظومة تنقّل متكاملة تشمل حلول التنقل الذكي والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية لقطاع النقل.

كما تنسجم هذه الخطوة مع رؤية دولة الإمارات نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة، ودعم توجهاتها في مجالات الابتكار، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مكانة الشركة كلاعب رئيسي ضمن قطاع التنقل الذكي والمستدام في دولة الإمارات. وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة 'الإمارات للتنقّل': 'تعكس هذه المرحلة الجديدة تطور نموذج أعمال الشركة، وتوسع رؤيتها الاستراتيجية في قطاع التنقل.

وبينما يشكل تغيير الرمز التداولي خطوة مهمة في مسيرتنا، فإن عملياتنا التشغيلية وخدماتنا الحالية ضمن شركة الإمارات لتعليم القيادة والشركات التابعة لها ستستمر بشكل طبيعي، بما يضمن الحفاظ على مستويات الجودة ذاتها، والخدمات المقدمة للمتعاملين. كما يتيح لنا الهيكل الجديد تصميم وتشغيل وتوسيع حلول تنقل ذكية من خلال منصة موحدة، قائمة على البيانات، بما يدعم تحقيق نمو مستدام'.

وأضاف: 'نسعى من خلال الإمارات للتنقّل إلى المساهمة في تطوير حلول تنقل ذكية ومستدامة تدعم مستقبل النقل والبنية التحتية في دولة الإمارات، بما يعزز جاهزيتنا لقيادة المرحلة المقبلة من النمو في هذا القطاع الحيوي'. وتضم 'الإمارات للتنقّل' تحت مظلتها محفظة استراتيجية من الشركات المتخصصة في قطاع التنقل، تشمل مجموعة 'إكسلنس بريمير للاستثمار', المالكة لكل من 'إكسلنس للقيادة' و'إكسلنس ليموزين', و'إكسلنس كوريير', و'إكسلنس أوتو ريبير'.

كما تضم حصصاً في شركة 'مواصلات القابضة', المالكة لكل من 'أمان للنقل العام', و'أمان تاكسي', و'أوتوستراد لتأجير السيارات', و'بايونير لخدمات السيارات', و'كولمونت'. كما تشمل 'الإمارات للتنقّل' كلاً من 'ChargePoint' و'Performise Labs'. وتدعم هذه الاستثمارات توجه الشركة نحو تقديم حلول متكاملة ومبتكرة، عبر مختلف القطاعات المرتبطة بالتنقل والخدمات الذكية. وتؤكد 'الإمارات للتنقّل' التزامها بمواصلة دعم منظومة التنقل الذكي والمستدام في دولة الإمارات، من خلال منصة تركز على النمو طويل الأجل، والابتكار، وتعزيز القيمة للمساهمين





