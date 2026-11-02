الإمارات تحتفل بيوم العلم في الثالث من نوفمبر بتكاتف المجتمع

دولة الإمارات تحيي يوم العلم في الثالث من نوفمبر بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد، تعكس وحدة المجتمع والفخر بالإنجازات الوطنية تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد.

تتزين دولة ال إمارات العربية المتحدة بألوان علمها الوطني في الثالث من نوفمبر من كل عام، لتجسّد مشاعر الفخر والانتماء الراسخة لدى المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء. وتعتبر هذه المناسبة الوطنية فرصة لإعادة تأكيد الولاء للقيادة الرشيدة وترسيخ قيم الاتحاد التي أسسها الآباء المؤسسون.

ورفع الراية الشامخة فوق مقرات الوزارات والمباني الرسمية والمدارس والجامعات والمنازل يمثل تجسيداً مباشراً لوحدة المجتمع وتلاحم أفراده. ويأتي هذا التجمع الوطني استحضاراً لمسيرة وطن حقق إنجازات كبيرة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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توجيهات الشيخ محمد بن راشد لرفع العلم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات إلى رفع العلم في الثالث من نوفمبر الجاري. ويهدف هذا التوجيه إلى تعبئة مشاعر التلاحم الشعبي والتفاف الشعب حول راية الوطن، مما يعكس قيم الاتحاد والوفاء.

وقال سموه في تدوينة على منصة إكس إن الثالث من نوفمبر يمثل لحظة وطنية مهمة تجسد محبتنا وفخرنا وولاءنا لوطننا. وحث الجميع على رفع العلم عالياً وشامخاً في سماء البلاد، مؤكّداً أن هذه الرمز للعزة والمجد يستحق الفداء بالبذل والعطاء من أجل رفعة هذا الوطن.

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مواقف الوزراء وتأكيدات القيادة الوزارية

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن يوم العلم يجسد وحدة أبناء الإمارات تحت راية وطنهم، وهو مناسبة لتأكيد مشاعر الفخر والانتماء. وشكر وزارة الرياضة الدولة على دعمها للرياضة التي ساهمت في بناء نموذج رائد في التنمية والتقدم على الساحة العالمية.

من جانبه، شدد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، على أن يوم العلم يجدد العهد بصون منجزات الاتحاد ويعكس وحدة الإرادة الوطنية. وأشار الوزير إلى أن ارتفاع العلم يبعث شعوراً عميقاً بالفخر، مستحضراً جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وآبائه المؤسسين في بناء هذا الاتحاد الشامخ.

دور الوزارات في تعزيز الهوية الوطنية

أعرب معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عن أن الاحتفال بيوم العلم يجسد مشاعر العزة والفخر التي يحملها أبناء الإمارات. وأكد أن الدولة تواصل نهجها التنموي مستندة إلى الإرث الراسخ للاتحاد والرؤية الاستشرافية لقيادتها، مما يرسخ مكانتها الإقليمية والدولية.

وأكّدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم العلم يعكس وحدة المجتمع ويجدد مشاعر الفخر بوطن جعل من الاتحاد أساس قوته. وأوضحت أن الراية تحمل قصة أجيال آمنت بوطنها وأخلصت في بنائه، مما يلهمنا مواصلة العمل لصناعة الأمل والتقدم.

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آثار اجتماعية ورؤية مستقبلية للدولة

يعتبر يوم العلم من المناسبات الوطنية التي تعزز الهوية الوطنية وترسخ قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة. وتؤكد القيادات الرسمية على أهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن والمساهمة في بناء مستقبل يليق بطموحات أبناء الإمارات في مختلف المجالات.

وتستمر هذه الاحتفالات كرمز لاستمرار مسيرة النهضة والتطور التي تتخذ من الإنسان أساساً للتنمية والازدهار. ويظل علم الإمارات شاهداً على وحدة الصف وتلاحم الشعب في وجه التحديات، وسعيه الدائم نحو تحقيق مزيد من الريادة والإنجازات في المستقبل.