الإمارات تعتمد دواء ويجوفي الفموي لإدارة الوزن الطويل الأمد

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد علاج سيماجلوتايد الفموي لمرضى السمنة والوزن الزائد، حيث يساعد في إنقاص الوزن والحفاظ عليه مع تقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية.

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء في الأول من يونيو 2026 عن اعتماد دواء ويجوفي، الذي يحمل الاسم العلمي سيماجلوتايد ، من إنتاج شركة نوفو نورديسك ، ك علاج فموي يُؤخذ مرة واحدة يومياً ل إدارة الوزن على المدى الطويل لدى البالغين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن المرتبطة بحالات صحية أخرى.

يعمل الدواء على إنقاص الوزن والمحافظة على النتائج عند استخدامه بالتزامن مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني، مما يساهم في تحسين النتائج الصحية لهذه الفئات. وقد أظهرت البيانات السريرية أن العلاج قادر على تقليل خطر الأحداث القلبية الوعائية الكبرى، مثل الوفاة القلبية وال溶血 النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لدى المرضى المعرضين لذلك. وتعد الإمارات ثاني دولة في العالم تعتمد هذا الدواء، مما يعكس ريادتها في تبني الابتكارات العلاجية الحديثة وإتاحة الوصول المبكر إليها.

قالت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، إن اعتماد الصيغة الفموية من دواء ويجوفي يعزز دور المؤسسة في تطوير المنظومة الدوائية واعتماد نهج استباقي للتعامل مع تحديات السمنة والوزن الزائد، باعتبارهما من أبرز العوامل المرتبطة بالأمراض المزمنة. وأكدت على دعم المؤسسة لتقييم واعتماد العلاجات الحديثة وفق المعايير العلمية المعتمدة. وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتوفير أحدث الابتكارات الدوائية ضمن بيئة تنظيمية مرنة تضمن وصول هذه العلاجات للمرضى بأعلى المعايير، مما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وجودة الرعاية الصحية.

استندت الموافقة التنظيمية على نتائج الدراسات السريرية التي أثبتت فعالية السيماجلوتايد في دعم خفض الوزن والحفاظ عليه عند دمجه مع نمط حياة صحي، بالإضافة إلى دوره في تقليل المخاطر القلبية الوعائية الكبرى. ويأتي هذا الاعتماد تأكيداً على توجه الإمارات لتعزيز الوعي الصحي بأهمية الإدارة المبكرة للسمنة والحد من مضاعفاتها. وقال فينكات كاليان، المدير العام لشركة نوفو نورديسك الخليج، إن التعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء يعكس التزاماً مشتركاً بتوفير حلول علاجية مبتكرة وموثوقة.

وأشار إلى أن السيماجلوتايد يتمتع بسجل أمان راسخ وثقة طبية واسعة، وأن توفيره بصيغة فموية يومية يعزز سهولة الاستخدام ويدعم التزام المرضى بالعلاج





