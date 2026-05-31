الإمارات تتفوق في استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم

كشف تقرير Microsoft AI Diffusion Report Q1 2026 الصادر عن معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي التابع لمايكروسوفت أن دولة الإمارات سجلت أعلى معدل استخدام للذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل على مستوى العالم، بنسبة بلغت 70.1% خلال الربع الأول من عام 2026.

ووفقاً للتقرير، تعد الإمارات أول دولة تتجاوز حاجز 70% في تبني واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، متقدمة على عدد من الاقتصادات المتقدمة مثل سنغافورة والنرويج وأيرلندا والمملكة المتحدة. وأظهر التقرير أن الإمارات واصلت تحقيق نمو متسارع في معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت النسبة من 59.4% إلى 64% ثم إلى 70.1% خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعكس سرعة انتشار التقنيات الذكية في بيئات العمل والتعليم والحياة اليومية.

وبحسب البيانات، تجاوزت الإمارات المتوسط العالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بأكثر من أربعة أضعاف، إذ بلغ المتوسط العالمي بين السكان في سن العمل نحو 17.8% فقط خلال الفترة نفسها. وأرجع التقرير هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، من بينها الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية، وتطوير المهارات الرقمية، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بيئة تقنية متكاملة ساهمت في تسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات والأعمال والقطاعات الخدمية المختلفة، ما عزز جاهزيتها للتحول الرقمي واسع النطاق. ويأتي هذا التقدم في وقت تشهد فيه الدولة توسعاً متزايداً في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، وكانت مايكروسوفت قد أعلنت سابقاً عن خطط استثمارية في الإمارات تهدف إلى دعم البنية التحتية الرقمية وتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

ويرى التقرير أن هذه الاستثمارات ساهمت في تسريع وصول الأدوات الذكية إلى الأفراد والشركات، وساعدت على دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية بشكل متزايد. وفي المقابل، أشار التقرير إلى استمرار وجود فجوة واضحة بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية في تبني الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن ضعف البنية التحتية الرقمية ومحدودية الاتصال بالإنترنت ونقص الموارد التقنية ما تزال من أبرز العوامل التي تحد من انتشار هذه التقنيات في عدد من الدول.

وأوضح التقرير أن معدلات التبني في الدول ذات الدخل المرتفع تنمو بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بالأسواق الناشئة، ما يخلق تحدياً عالمياً يتعلق بإتاحة الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر عدالة وشمولية. وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على قياس عدد المستخدمين، بل ستتجه نحو تقييم الأثر الاقتصادي والإنتاجي للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات وسوق العمل. ووفقاً للتقرير، فإن الدول التي تحقق معدلات تبنٍ مرتفعة ستكون في موقع أفضل للاستفادة من المكاسب الاقتصادية المرتبطة بالأتمتة وتحسين الإنتاجية وتطوير الخدمات.

وبحسب التقرير أصبحت الإمارات من بين الدول التي انتقلت من مرحلة اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة دمجها الفعلي في الأنشطة الاقتصادية والمهنية والتعليمية، وهو ما يعزز موقعها ضمن الاقتصادات الرقمية الأكثر تقدماً على مستوى العالم





Study by Nature 2026: AI still lags behind human researchers in complex tasksA recent study published in Nature in 2026 confirmed that human researchers still outperform AI in complex research tasks, despite billions of dollars invested in developing autonomous research tools. The study revealed that an AI system designed to conduct research from scratch failed to pass academic review for three-quarters of its submitted papers, with one paper accepted and two rejected due to lack of rigor and accuracy. This reflects the AI's inability to match human researchers in comprehensive work that characterizes leading sciences. According to a representative from Sakanabe AI in Japan, the system showed significant weaknesses when making decisions on innovative ideas, which aligns with reports indicating that AI investments have surpassed $100 billion in 2024 without replacing human labor in wide-ranging tasks. Furthermore, studies like PaperArena have shown that language models achieve a accuracy of 38.8% in analyzing scientific methodologies, while accuracy drops to 18.5% in more complex issues. AI excels in constrained predictions and pattern matching, such as predicting protein structures or managing robot labs with predefined routes. However, it lacks the creativity required to generate novel hypotheses outside its training data. The available scientific evidence up to mid-2026 concludes that AI remains a 'strong assistant' rather than a 'replacement,' with the balance of innovation and trial-and-error experimentation favoring human intelligence, which remains the leader in solving open and deep scientific problems.

