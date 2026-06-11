الإمارات تعزز سيادة كوادرها الوطنية في القطاع المالي بتخريج 1200 مواطن من برنامج إثراء

احتفالية كبرى بتخريج 1200 من كفاءات برنامج إثراء لدعم التوطين المالي في الإمارات، مع تكريم المتفوقين وأصحاب الهمم وتوقيع شراكات استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في مختلف مناطق الدولة.

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهدت العاصمة أبوظبي حدثاً وطنياً بارزاً تجسد في حفل تخريج 1200 مواطن ومواطنة من برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي.

وقد أشرف على هذا الحفل خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). هذا الإنجاز لا يعد مجرد تخريج دفعة تعليمية، بل هو خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الدولة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد شهد الحفل حضوراً رفيع المستوى من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي ومساعدي المحافظ، بالإضافة إلى قيادات من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، ووزارة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب رؤساء تنفيذيين من كبرى البنوك والمؤسسات المالية المرخصة، مما يعكس التلاحم بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية الدولة في التوطين النوعي. لقد استعرض الحفل مسيرة برنامج إثراء منذ انطلاقه في عام 2022، حيث نجح البرنامج في تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس من خلال تأهيل 4750 مواطناً ومواطنة عبر مسارات تدريبية ومهنية تخصصية دقيقة.

وتكشف لغة الأرقام عن تصاعد مستمر في مخرجات البرنامج، حيث تخرج في عام 2024 نحو 1056 مواطناً، وارتفع العدد إلى 1103 في عام 2025، ليصل في العام الجاري إلى 1200 خريج، مع وجود 1391 ملتحقاً حالياً من المتوقع تخرجهم العام المقبل. هذا النمو المطرد يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه معهد الإمارات المالي في ردم الفجوة بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الفعلي في القطاع المالي.

وقد أكد خالد بالعمى في كلمته أن هذا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة يهدف إلى جعل الكوادر الإماراتية الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد وطني مبتكر، مشيداً بتعاون المؤسسات المالية في استقطاب هؤلاء الخريجين، وهو ما يرسخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد يعتمد على سواعد أبنائه في الإدارة والتنفيذ. وفي سياق السعي نحو التميز والشمولية، تضمن الحفل لفتات إنسانية ومهنية رفيعة، حيث تم تكريم 27 من أوائل الخريجين تقديراً لتفوقهم الاستثنائي، كما تم تكريم 60 من أصحاب الهمم الذين أثبتوا كفاءتهم في برامج التأهيل بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، مما يؤكد أن استراتيجية التوطين في الإمارات قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي الشامل.

ومن الناحية الأكاديمية، أوضح مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن البرنامج يعتمد على شراكات عالمية مع مؤسسات مرموقة مثل جامعة أكسفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بالإضافة إلى الحصول على شهادات مهنية دولية مثل CFA وCIPD وFRM، وبرامج تخصصية مثل إكزيترا وقادة التكنولوجيا، لضمان أن يكون الخريج الإماراتي مجهزاً بأحدث الأدوات المعرفية في مجالات الاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية. ولم يقتصر الحفل على التكريم فحسب، بل شهد توقيع اتفاقيات استراتيجية توسع نطاق الأثر التنموي للبرنامج.

فقد أبرم معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم مع شركة تكامل لتطوير الحلول الرقمية الداعمة للبرامج المهنية، كما وقع اتفاقية مع دائرة التمكين الحكومي تهدف إلى تأهيل 2000 مواطن ومواطنة في منطقة العين على مدار عامين، مما يضمن وصول فرص التطوير إلى مختلف المناطق الجغرافية. وفي خطوة تعزز التنمية المتوازنة، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن شراكة مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لدعم توظيف الكوادر الوطنية في القرى والمناطق النائية على مدى ثلاث سنوات.

هذه الشراكات المتكاملة تعكس رؤية شاملة لا تكتفي بالتوطين الكمي، بل تركز على التوطين النوعي والجغرافي، بما يضمن توزيع ثمار التنمية الاقتصادية على كافة أرجاء الدولة، ويخلق جيلاً من القادة الماليين القادرين على مواكبة التحولات الرقمية والمالية المتسارعة في العالم





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