الإمارات تؤكد دورها في تعزيز اقتصاد الهيدروجين بقمة روتردام

دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، شاركت في أعمال قمة الهيدروجين العالمية 2026 التي استضافتها مدينة روتردام الهولندية، حيث عرضت رؤيتها لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وتبادل أفضل الممارسات العالمية لتطوير أنظمة الطاقة المتجددة.

الإمارات تعرض رؤيتها لتعزيز اقتصاد الهيدروجين بقمة روتردامشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال قمة الهيدروجين العالمية 2026 التي استضافتها مدينة روتردام الهولندية، إحدى أبرز المنصات الدولية التي تجمع صُنّاع القرار والخبراء وقادة القطاع لاستشراف مستقبل اقتصاد الهيدروجين، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.

كما شاركت الدولة في جلسة المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين، التي ناقشت الرؤى والتوجهات العالمية لتعزيز تجارة الهيدروجين وتكامل سلاسله على المستوى الدولي. تأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة في إطار التزامها بتعزيز التحول في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والاستخدام، بما يسهم في دعم جهود الحياد المناخي، وتعزيز أمن الطاقة واستدامته على المدى الطويل.

وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال جلسات القمة، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والتكنولوجية، باعتباره حجر الأساس لبناء اقتصاد هيدروجين عالمي مستدام وفعّال، قادر على دعم التحول العالمي نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة ومرونة. واستعرضت دولة الإمارات، خلال القمة، جهودها في دعم إزالة الكربون في القطاعات الحيوية، بما في ذلك تطوير السياسات الاسترشادية لوقود الطيران المستدام، وتعزيز الابتكار وتبادل أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع الشراكات الدولية الداعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج متقدم في التحول الطاقي، يقوم على التنويع والابتكار والشراكات الاستراتيجية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر





