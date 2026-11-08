الإمارات تعلن مشاركة منتخب الشراع في بطولة الأبطال العالمية باليونان

الاتحاد الإماراتي للشراع والتجديف الحديث يعلن عن تأهل اللاعبين خليفة الرميثي وجيان لوكا هيرفي لتمثيل الدولة في بطولة الأبطال الروك العالمية التي تقام في اليونان نوفمبر المقبل.

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث رسمياً عن مشاركة منتخب الدولة للشراع الحديث في فئة "الأوبتمست" ضمن بطولة الأبطال "الروك العالمية". وتُعقد هذه البطولة الدولية في اليونان خلال الفترة الممتدة من التاسع إلى الخامس عشر من نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من اللاعبين المؤهلين من بطولات قارية مختلفة حول العالم.

تأهل اللاعبين الإماراتيين للمنافسة العالمية

تأهل اللاعبان خليفة الرميثي وجيان لوكا هيرفي لتمثيل الإمارات بعد حصولهما على ترتيبات متقدمة في البطولة الآسيوية التي أقيمت في سلطنة عمان عام الماضي. حقق الرميثي المركز الرابع بينما حل هيرفي في المركز السادس، مما أمن لهما المقاعد في قائمة المنتخب المشارك في المحفل الدولي الكبير.

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رؤية الاتحاد لدعم المواهب الرياضية الناشئة

أكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن هذه المشاركة تعكس التطور الملحوظ الذي تشهده المواهب الإماراتية في رياضة الشراع الحديث. وأضاف أن الهدف الأساسي هو تعزيز الوجود الإماراتي في المنافسات الدولية من خلال توفير فرص الاحتكاك المباشر واكتساب الخبرات اللازمة.

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استراتيجية تطوير الكوادر تحت قيادة الشيخ أحمد

تأتي هذه الخطوة تنفيذية لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الاتحاد ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية التابعة لوزارة الرياضة. ويأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الهادفة إلى تطوير قدرات اللاعبين وبناء جيل واعد قادر على المنافسة في مختلف المحافل الدولية.

خطة الاتحاد للتواجد الدولي المستمر

يحرص الاتحاد بشكل مستمر على إعداد اللاعبين للوقوف أمام تحديات البطولات الكبرى من خلال التدريبات المكثفة والمشاركة في المحافل العالمية. ويهدف هذا المسار إلى ضمان استمرار تألق الأسماء الإماراتية على الساحة الدولية في رياضة الشراع الحديثة خلال السنوات القادمة.