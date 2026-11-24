كشف تقرير كوهيزيتي عن تفوق المؤسسات الإمارتية في استخدام الذكاء الاصطناعي للتعافي من الهجمات السيبرانية بنسبة 41 بالمائة، متجاوزة المعدل العالمي، مع حث الخبير غريغ بيترسن على حوكمة النماذج.

كشفت نتائج الإصدار الخامس من التقرير السنوي العالمي للمرونة السيبرانية عن تفوق ملحوظ للمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة على نظيراتها عالمياً في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات التعافي بعد التعرض للهجمات السيبرانية. جاء هذا التصنيف بناءً على بيانات دقيقة أظهرت أن 41 في المائة من المؤسسات الإمارتية التي تعرضت لهجوم سيبراني، أقرت بأن الذكاء الاصطناعي لعب دوراً حاسماً في تحديد الأنظمة والبيانات التي يجب استعادتها بأولوية قصوى، وهي نسبة تتقدم بشكل واضح على المعدل العالمي الذي بلغ 31 في المائة فقط.

الذكاء الاصطناعي يعزز سرعة الاستجابة والتعافي

أظهرت الدراسة أن انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي قد وصل إلى مستوى شبه شامل، حيث تستخدم 99 في المائة من المؤسسات هذه التقنية في عملياتها اليومية. وبالنسبة للمؤسسات الإمارتية التي تستخدم هذه المنصات، فإنها تعتمد عليها جميعاً لتشغيل وكلاء رقميين أو مساعدين آليين أو مسارات عمل مؤتمتة تقوم بها هذه التقنيات. ومع هذا الاعتماد الواسع، أصبح التحول الطبيعي واللازم يتمثل في وضع إجراءات صارمة لحصر جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة داخل المؤسسات، وإخضاعها لحوكمة دقيقة، وإدراجها بشكل كامل وصريح ضمن خطط الطوارئ والاستراتيجية الخاصة بالتعافي من الكوارث السيبرانية.

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تحديات حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي

أوضح غريغ بيترسن، المدير الإقليمي لشركة كوهيزيتي في الشرق الأوسط، أن الذكاء الاصطناعي يغير بشكل جذري طبيعة التهديدات، حيث يقوم بزيادة سرعة تنفيذ الهجمات السيبرانية ورفع مستوى تعقيدها، ولكنه في الوقت ذاته يمنح المؤسسات قدرات تقنية جديدة تعزز فاعلية عمليات الاستجابة والتعافي. بدأت المؤسسات في دولة الإمارات بالفعل في الاستفادة من هذه القدرات لترتيب أولويات التعافي والتحقق من سلامة الأنظمة بعد استعادتها بنجاح. وأشار بيترسن إلى أن التحدي المستقبلي الرئيسي يتمثل في حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتزايد الاعتماد عليها، وهو ما يبدأ من خلال تحديد الوكلاء والنماذج المستخدمة في مختلف أنحاء المؤسسة، ومعرفة صلاحيات الوصول لكل نموذج، وكيفية استعادتها بأمان إذا تعرضت للاختراق.

استعدادات المؤسسات للتحديات التقنية المستقبلية

أظهرت الدراسة استعداداً واسعاً من جانب المؤسسات الإمارتية للتعامل مع التهديدات الناشئة التي قد تترافق مع ظهور نماذج أكثر تطوراً للذكاء الاصطناعي. أفادت 99 في المائة من هذه المؤسسات بأنها ستحتاج إلى تعديل خطط الاستجابة للحوادث السيبرانية وخطط التعافي منها، وذلك لمواجهة نماذج قادرة على تسريع الهجمات وأتمتة عملياتها المعقدة. تشمل هذه الهجمات الجديدة اكتشاف الثغرات الأمنية، وتطوير وسائل استغلالها، وصولاً إلى تنفيذ هجمات متعددة المراحل بصورة مستقلة دون تدخل بشري مباشر.

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توقعات بتحديثات جوهرية في الخطط الأمنية

توقعت نحو ثلثي المؤسسات، أي بنسبة 64 في المائة، أنها ستجري تعديلات متوسطة الحجم في جوانب عدة من خططها الحالية لاستيعاب هذه التحديات الجديدة. بينما ترى 27 في المائة من المؤسسات أن خططها الحالية ستحتاج إلى تحديثات جوهرية وشاملة لتبقى فعالة. وأكد بيترسن أن سرعة الهجمات السيبرانية وتعقيدها المتزايد ستشكّل تحدياً كبيراً لاستراتيجيات الاستجابة والتعافي التقليدية، مما يتطلب من المؤسسات القيام بجرد دقيق للوكلاء العاملين في مختلف وحداتها، والقدرة على رصد أي سلوك غير متوقع لها واحتوائه، بالإضافة إلى التحقق من سلامة نماذجها وبياناتها قبل استعادتها.

الانضباط التقني أساسي للمرونة المستقبلية

أحقت مؤسسات دولة الإمارات تقدماً ملموساً في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التعافي، وهو ما يعكس نضجاً تقنياً عالي المستوى في القطاع. ومع ذلك، سيكون تطبيق القدر نفسه من الانضباط الصارم في حماية بيئات الذكاء الاصطناعي أمراً ضرورياً للحفاظ على مرونتها واستدامتها في ظل التطور المستمر للتهديدات الإلكترونية. يمثل هذا التوجه استباقياً للأخطار المحتملة، ويؤكد على أن الاعتماد على التقنيات الحديثة يجب أن يرافقه إطار قوي من الحوكمة والمراقبة لضمان استمرارية الأعمال وسلامة البيانات في البيئة الرقمية المتغيرة.