الإمارات تُعاهد الأردن ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال

قادة الدولة الإماراتية يوجهون رسائل تهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال الأردن، مؤكّدين عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردن ية الهاشمية، احتفالاً بالذكرى السنوية لاستقلال Jordan.

أعرب سموه في رسالته عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشدداً على أن تاريخ النضال من أجل الحرية والكرامة هو صلة وصل تجعل من الصداقة الإماراتية الأردنية شراكة استراتيجية تتجدد على أساس الثقة المتبادلة والاحترام المتين. وأشار إلى أن الفترات العصيبة التي مرت بها الدولتين قد أظهرت قدرة الشعبين على الصمود والإصرار، مؤكدًا أن الوحدة العربية تظل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والسلام في المنطقة.

كما شارك في إرسال التهاني سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، إلى جانب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة. وقد تضمن كل من البرقيتين عبارات شد من الوفاء والناسق الذي يجمع بين القيادة الإماراتية والقيادة الأردنية، مشيرين إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والأردن يشهد نمواً ملحوظاً في قطاعات الطاقة والسياحة والتعليم.

وأكدت الرسائل أن الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية تبرز دور الاتحاد كقوة محورية في دفع عجلة التنمية المستدامة. إلى جانب القيادات الفدرالية، شارك في تبادل البرقيات عدد من حكام الإمارات وأعضاء المجلس الأعلى، من بينهم صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة؛ والشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان؛ والشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الفجيرة؛ والشيخ سعود بن راشد المعلا، حاكم أم القيوين؛ والشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة.

وقد أرسلوا تهنئاتهم إلى جلالة الملك عبد الله الثاني مؤكدين على أن روح الأخوة لا تقتصر على مستويات الدولة العليا فحسب، بل تشمل جميع مؤسسات الحكم والشعب. كما شارك أولياء العهود ونواب الحكام في هذه المبادرة، مما يدل على اتساع دائرة الاحتفال وتعدد الأصوات التي تعكس وحدة الصف الوطني في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

هذه الرسائل لا تعكس مجرد إيماءات دبلوماسية بل تجسد مبدأ التضامن القائم على التاريخ المشترك والرغبة الصادقة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة





الإمارات الأردن عيد الاستقلال العلاقات الثنائية التعاون الاقتصادي

