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الإمارات تخطط لإنهاء الاعتماد على مضيق هرمز عبر توسعة موانئ الشرق وإنشاء ميناء جديد واستثمار أنابيب وسكك وطرق

أخبار اقتصادية News

الإمارات تخطط لإنهاء الاعتماد على مضيق هرمز عبر توسعة موانئ الشرق وإنشاء ميناء جديد واستثمار أنابيب وسكك وطرق
الإماراتمضيق هرمزموانئ الشرق
📆17/06/2026 11:50 AM
📰alkhaleej
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تسعي الإمارات لتحقيق الاستقلال عن مضيق هرمز من خلال خطة طموحة تشمل تطوير الموانئ الشرقية وبناء ميناء جديد واستثمارات في البنية التحتية للنقل والطاقة.

تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء اعتمادها على مضيق هرمز من خلال خطة شاملة تشمل توسعة موانئها على الساحل الشرقي وإنشاء ميناء جديد واستثمارات ضخمة في خطوط الأنابيب وشبكات السكك الحديدية والطرق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل Actors عالمية تتعلق بأمن النقل البحري والإمدادات الطاقة العالمية. وقد سلطت وكالة بلومبيرغ الضوء على هذا التوجه الاستراتيجي للإمارات، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على خطة طموحة للغاية لتحقيق الاستقلال عن هذا الممر المائي الحيوي، خاصة بعد الإغلاق الفعلي للمضيق الذي بدأ في أواخر فبراير الماضيfollowing قصف أمريكي إسرائيلي على إيران.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في مقابلة مع الوكالة، أن الهدف هو الوصول إلى طريق التخلص التام من الاعتماد على مضيق هرمز، سواء كان مفتوحاً أم لا، موضحاً أن التنفيذ قد يحتاج وقتاً لكن الخطة ستستمر دون توقف. وأضاف أن الخطة ترتكز على توسيع كبير للموانئ الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، وإنشاء ميناء جديد على الأقل في نفس المنطقة، إلى جانب استثمارات في خطوط أنابيب جديدة لزيادة capacity التصدير عبر Existing خط الأنابيب الموجود في الفجيرة.

كما يتم دراسة إنشاء خط أنابيب ثالث، وتبني خيارات أخرى لتصدير البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بالتكاليف والجدول الزمني، أشار الزيودي إلى أن المشاريع لا تزال في مرحلة التخطيط وتحتاج إلى دراسات الجدوى، لكنها ستخفف العبء عبر توسعة شبكة السكك الحديدية التي تربط بين الموانئ الشرقية وحقول النفط والغاز. وأكد استمرار دور موانئ جبل علي وخليفة في أبوظبي كمراكز رئيسية لإعادة التوزيع، مع الإشارة إلى دور الشحن الجوي كبديل أعلى كلفة لنقل بعض السلع.

وبهذه الخطة، تسعى الإمارات إلى تعزيز أمنها الاقتصادي والطاقي وتجنب أي disrupt محتمل في حركة النقل عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية لنقل النفط والغاز والسلع الأساسية في العالم

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