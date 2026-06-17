الإمارات تطلق مبادرات لتمكين الشباب وتعزيز التعاون العلمي بالمياه استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة 2026

أطلقت دولة الإمارات مبادرات جديدة لتمكين الشباب وتعزيز التعاون العلمي في مجال المياه ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع السنغال في أبوظبي، مسلطة الضوء على دور الشباب والعلوم في صياغة السياسات المحلية والعالمية.

في إطار التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي في مجال المياه وتعزيز دور العلوم في صياغة السياسات وتمكين قيادة الشباب، أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات ضمن التحضيرات ل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ، والذي تستضيفه بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.

وقد شاركت الدولة بقيادة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الشركاء الوطنيين في الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي التابع لليونسكو في باريس، حيث تم استعراض المبادرات الرامية إلى حشد جهود المجتمع الدولي وبناء الزخم قبل انعقاد المؤتمر. وأكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة والمشرف على جهود الدولة في المؤتمر، على أهمية الاستفادة من المسار التحضيري نحو مؤتمر أبوظبي عبر تعزيز الشراكات ودعم مشاركة الشباب وتسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.

ووصف دعم مبادرة "الشباب من أجل المياه" بأنه خطوة محورية لتعزيز دور الشباب في أجندة المياه العالمية، مبيناً أن هذه المبادرات تسهم في بناء زخم قوي وتدعم الشراكات وتعزز الثقة في عملية مياه عالمية أكثر شمولاً تستند إلى فعاليةighthouse وجزء من التحضيرات للمؤتمر. من جانبه، دعا علي الحاج آل علي، المندوب الدائم للدولة لدى اليونسكو، مجلس البرنامج الهيدرولوجي وأسرة المياه التابعة للمنظمة والدول الأعضاء إلى دعم التحضيرات الجارية للمؤتمر والمساهمة في تحقيق نتائج فاعلة وواقعية تعزز الأمن المائي على مستوى العالم





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الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 السنغال الشباب من أجل المياه اليونسكو

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