تستعرض الإمارات من خلال القمم العالمية للحكومات والشرطية استراتيجيتها لبناء منصات دولية تجمع الخبراء وصناع القرار لتطوير الحلول الأمنية والحكومية في ظل التحديات العالمية المتسارعة.

في عالم تتشابك فيه التحديات وتتسارع فيه التحولات الاقتصادية والسياسية والتقنية، لم تعد أهمية الدول تقف عند حدود ما تحققه داخل أراضيها من موارد طبيعية أو إنجازات محلية فقط، بل امتدت إلى ما تستطيع بناءه من علاقات استراتيجية ومنصات وشراكات عابرة للحدود الجغرافية.

ومن هذا المنظور الاستراتيجي العميق، يمكن قراءة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة القمم والمؤتمرات والمنتديات الدولية، فهي لا تمثل مجرد نشاط تنظيمي روتيني، بل هي خيار استراتيجي متعمد يتجاوز البعد اللوجستي إلى تعزيز الحضور الدولي الفاعل، وبناء النفوذ المعرفي، وتوسيع دوائر الشراكة والتأثير على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فالدولة التي تجمع صُنّاع القرار والخبراء والمؤسسات الدولية حول قضايا المستقبل لا توفر مكاناً للحوار فحسب، بل تهيئ بيئة ديناميكية لتبادل المعرفة وتحديد الأولويات المشتركة واستكشاف فرص التعاون المثمر.

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القمة العالمية للحكومات ومنصة 미래 정책

وهنا تتحول عملية الاستضافة من نشاط دبلوماسي وتنظيمي تقليدي إلى أحد الروافد الأساسية للقوة الناعمة وأدوات بناء المكانة الدولية المستدامة. تقدم القمة العالمية للحكومات نموذجاً بارزاً لهذا التوجه الاستباقي، فهي لم تعد مجرد ملتقى للمسؤولين الحكوميين لمناقشة الأمور اليومية، بل أصبحت منصة دولية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل الحكومات والسياسات العامة والاقتصاد والتكنولوجيا، واستشراف التحولات الكبرى التي ستؤثر في المجتمعات والدول على المدى الطويل.

وتكمن أهمية هذه المنصة في قدرتها على جمع التجارب الحكومية الناجحة والخبرات الفكرية والتقنية المتقدمة، بما يتيح فرصاً حقيقية لتطوير نماذج العمل الحكومي وصناعة السياسات المستنيرة. وهذا يعكس توجهاً استراتيجياً يتجاوز متابعة التحولات العالمية بشكل سلبي إلى المشاركة الفاعلة في استشرافها وطرح الرؤى المبتكرة بشأنها. وإذا كانت الحوكمة الرشيدة تمثّل أحد المسارات الرئيسية لصناعة المستقبل المستقر، فإن الأمن يمثل أحد أهم شروط استقراره واستدامته، حيث إن طبيعة التهديدات المعاصرة تجاوزت الحدود الجغرافية والاختصاصات التقليدية لتصبح عابرة للقارات.

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القمة الشرطية العالمية 2026 في دبي

في هذا السياق الأمني المتشابك، جسّدت القمة الشرطية العالمية 2026، التي استضافتها دبي خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً متخصصاً ودقيقاً لهذا التوجه المتكامل. وقد نظمت هذه القمة القيادية من قبل القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة الاستراتيجية مع شركة "دي إكس بي لايف"، لتجمع أكثر من 220 من القيادات والخبراء والمتخصصين، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة، إلى جانب المؤسسات الأمنية والأكاديمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، لمناقشة مستقبل العمل الشرطي والتحديات الجذرية التي تواجه منظومات الأمن في عالم سريع التغير.

وتجاوزت أهمية القمة تنوع موضوعاتها الحساسة، التي شملت مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وأمن الحدود، والجرائم المالية، إلى ما تتيحه من فرصة استثنائية لربط المؤسسات الشرطية بالخبرات البحثية والتقنية والقطاع الخاص. فالتحدي الأمني لم يعد منفصلاً عن التطور التكنولوجي، والاستجابة له لم تعد مسؤولية الأجهزة الشرطية وحدها، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين إنفاذ القانون والابتكار والبحث العلمي.

أهمية منصات الأمن واستشراف التهديدات

ومن هنا تبرز الأهمية الاستراتيجية لمنصات مثل القمة الشرطية التي لا تكتفي بمناقشة التحديات القائمة، بل تفتح المجال لاستشراف التهديدات القادمة وتطوير أدوات التعامل معها، مما يمنح الدولة موقعاً يتجاوز المشاركة في الأحداث الدولية إلى الإسهام الفعلي في تشكيل مسارات التعاون والتأثير في مستقبل القطاعات المرتبطة بأمن المجتمعات واستقرارها.