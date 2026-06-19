الإمارات تقود مسيرة دعم اللاجئين وتعزيز دور المرأة اللاجئة في ظل يوم اللاجئ العالمي

الشيخ حمدان بن زايد يسلط الضوء على مبادرات الإمارات الإنسانية، بما في ذلك صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة والشراكة مع المفوضية السامية، ضمن احتفالات يوم اللاجئ العالمي 20 يونيو.

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس هيئة الهلال الأحمر الإمارات ي، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس، قد احتلت مكانة بارزة كواحدة من أبرز الدول المساندة للاجئين حول العالم، مستمرةً في تقديم الدعم والمساندة على مدى العقود الماضية.

وفي تصريح خاص بمناسبة الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي الذي يُصادف 20 يونيو، والذي يحمل هذا العام شعار "التضامن مع اللاجئين"، شدد سموه على أن نهج الدولة في التعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين يتميز بالثبات والابتكار، حيث تسعى الإمارات إلى تقديم حلول مستدامة تقلل من تداعيات النزوح وتعمل على تجفيف منابع اللجوء من خلال رفع مستوى القدرة على الصمود في المجتمعات الأكثر ضعفاً ودعم المبادرات التي تعزز الأمن والاستقرار وتغرس قيم الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي. وفي إطار هذه السياسات الرامية إلى تحسين أوضاع اللاجئين، أبرز سمو الشيخ حمدان المبادرات التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة الاتحاد النسائي العام، والتي أطلقت صندوق "الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة".

يهدف الصندوق إلى تمكين المرأة اللاجئة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، من خلال إطلاق برامج تدريبية، وتوفير منح دراسية، وإطلاق مشروعات صغيرة تمويلية تسهم في تحسين سبل العيش وتخفيف العبء عن الأسر المتنقلة. وقد أحدثت هذه المبادرات نقلة نوعية في حياة المرأة اللاجئة، فالمستفيدات من الصندوق شهدن تحسناً ملحوظاً في فرص العمل والاندماج الاجتماعي، ما يعكس رؤية الإمارات الشاملة التي تراعي جميع العناصر الإنسانية لللاجئ، ولا سيّماً الفئة الأكثر ضعفاً.

وعلى صعيد آخر، شدد سمو الشيخ حمدان على أن الجهود الإماراتية لا تقتصر على تقديم الدعم الإنساني فحسب، بل تمتد إلى بناء مشاريع تنموية شاملة تلبي احتياجات اللاجئين في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية. فقد شاركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شراكة استراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتنفيذ برامج صحية تطوعية تشمل تطعيم الأطفال، وتوفير خدمات طبية أساسية، إلى جانب إنشاء مراكز تعليمية توفر فرصاً دراسية للأطفال والشباب اللاجئين.

كما تكرست الجهود لدعم برامج العودة الطوعية، حيث تسعى الإمارات إلى توفير سبل الاستقرار للمتطوعين في بلدانهم الأصلية، بعد تحسن الأوضاع وإزالة مسببات النزوح. في ختامه، دعا سمو الشيخ حمدان المجتمع الدولي والمانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة اللاجئين، مؤكداً أن التعاون المشترك هو السبيل الوحيد لضمان حياة كريمة للمتنقلين وضمان استقرار المجتمعات المستضيفة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإمارات اللاجئين الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة الهلال الأحمر الإماراتي يوم اللاجئ العالمي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

شاب يدخل في غيبوبة إثر 20 ألف لسعة نحل | صحيفة الخليجدخل شاب يبلغ 20 سنة في غيبوبة، بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، على ما أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية الأربعاء.

Read more »

شراكة بين الرجبي و«دبي الحرة» | صحيفة الخليجأعلن الاتحاد الإماراتي للرجبي عن شراكته مع سوق دبي الحرة لرعاية المنتخبات الوطنية (رجال، سيدات، وشباب تحت 20 سنة، شابات تحت 20 سنة) وفريقي شاهين والمها الإماراتيين، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

Read more »

بدء موسم الصيد بالصقور من 20 أكتوبر حتى 20 يناير | صحيفة الخليجpstrongأبوظبي: «الخليج»/strong/p pأعلنت هيئة البيئة- أبوظبي، أن موسم الصيد بالصقور لهذا العام سيبدأ في 20 أكتوبر 2023، وينتهي 20 يناير2024./p

Read more »

تضم 20 شاحنة.. لا وقود في الدفعة الثالثة من المساعدات المتجهة لغزةتحركت ظهر الاثنين، 20 شاحنة من قافلة المساعدات المنتظرة أمام معبر رفح ودخلت من بوابة الجانب المصري للمعبر، لتكون تلك الدفعة الثالثة بعد دخول 20 شاحنة السبت و14 شاحنة الأحد..

Read more »

تعلن قائمة نهائية كاس العالم 2026 بعد نهايات الدوري المصريقائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم 2026 تُعلن مساء 20 مايو بعد ختام الدوري includig 26 لاعباً؛ 20 حسموا مقاعدهم و10 يتنافسون على 6؛ مجموعة بلجيكا إيران نيوزيلندا

Read more »

قرعة الشباب تضع منتخب الإمارات في المستوى الثالثيترقب المنتخب الإماراتي للشباب تحت 20 عاماً، مراسم قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والتي تجرى، الخميس المقبل،

Read more »