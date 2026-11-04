الإمارات تقود جذب الشركات البريطانية لقطاع الطاقة في أديبك 2026

ممثلو مجلس صناعة الطاقة يرون الإمارات مركزاً استراتيجياً للتوسع الإقليمي مع حضور 120 شركة بريطانية في أديبك 2026 لاستعراض تقنيات الطاقة الحديثة.

أكد مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة في مجلس صناعة الطاقة ب المملكة المتحدة ، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ أهميتها الاستراتيجية للشركات البريطانية. حيث تعد الإمارات سوقاً يوفر فرصا واسعة للأعمال، بالإضافة إلى كونها بوابة رئيسية للتوسع نحو أسواق الخليج وأفريقيا. وقد تم تأكيد هذه الرؤية خلال مشاركات شركة على هامش معرض أديبك 2026 ، الذي يجسد مكانة الدولة كحاضنة للفرص التجارية الكبرى.

استراتيجية الإمارات كبوابة للتوسع الإقليمي

صرح ممثل مجلس صناعة الطاقة لوكالة أنباء الإمارات وام، أن العديد من الشركات البريطانية تنظر إلى الإمارات باعتبارها مركزا استراتيجيا للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية. وأشار المتحدث إلى تنامي التوجه نحو الأسواق الأفريقية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية. مما يعكس تحولاً في استراتيجيات الاستثمار البريطاني نحو تلك المناطق الواعدة. كما أوضح أن السوق الإماراتية نفسها توفر فرصا كبيرة للشركات البريطانية العاملة فيها.

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حضور بريطاني ضخم في معرض أديبك 2026

من المتوقع أن تشارك أكثر من 120 شركة ضمن الحضور الذي ينظمه مجلس صناعة الطاقة البريطاني في معرض أديبك 2026. وتقدم هذه الشركات مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التي تغطي مختلف مجالات الطاقة. وتشمل هذه المجالات النفط والغاز ومراكز البيانات والطاقة المتجددة. لافتا إلى أن مشاركة المجلس هذا العام تعد من أكبر مشاركاته في المعرض من حيث المساحة على الإطلاق.

أهمية معرض أديبك للشركات العالمية

أكد المتحدث أن معرض أديبك يحظى بأهمية بالغة للشركات البريطانية، ويواصل مكانته باعتباره معرضا رئيسا لقطاع الطاقة على مستوى العالم. وذكر أن مجلس صناعة الطاقة البريطاني يشارك في هذا المعرض منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. كما أشار إلى أن الإعلانات الأخيرة تعكس حجم الفرص المتاحة في الدولة. مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الجديدة الراغبة في دخول السوق الإماراتية. واستغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة فيها.

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التطور التقني والذكاء الاصطناعي في القطاع

فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال ممثل مجلس صناعة الطاقة إن جناح المملكة المتحدة يضم شركات متخصصة في هذه التقنيات. بالإضافة إلى شركات تدمج الذكاء الاصطناعي ضمن حلولها المبتكرة. وأضاف أن دورة العام الحالي من المعرض بشكل عام تشهد حضورا متزايدا للحلول والشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي. كما تشمل الأتمتة والتقنيات الرقمية المتطورة في عمليات الطاقة.

آفاق النمو المستقبلي للقطاعات التقنية

توقع المتحدث استمرار نمو مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة خلال السنوات المقبلة. وذلك في ضوء التوجهات العالمية نحو الرقمنة وتحسين الكفاءة التشغيلية. مما يعني أن الشركات البريطانية ستستمر في تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية. وتؤكد هذه المؤشرات على أن الإمارات تظل في طليعة الدول التي تستقطب الاستثمارات والتقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة.